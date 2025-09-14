За сутки на фронте 184 боестолкновения, больше всего атак отбито на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки, 13 сентября 2025 года, на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиаударов, в том числе сбросил 163 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4785 обстрелов, из них 137 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6325 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Зализнычное, Приморское Запорожской области; Казацкое, Ингулец Херсонской области.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артиллерийских средства и один другой важный объект российских захватчиков.
Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 880 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 42 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 261 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 8 авиационных ударов, всего сбросил 20 управляемых авиационных бомб, и совершил 180 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего, Одрадного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Мирного, Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Новой Кругляковки и Петропавловки.
Обстановка на Востоке
Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Грековка, Заречное и в сторону Ставков.
На Северском направлении в течение минувших суток враг совершил 22 атаки на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка.
Также отмечается, что на Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Екатериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещиевки и Софиевки.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое, Шахово и в сторону Новопавловки и Филиала", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
Также Генштаб информирует, что на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 41 атаку на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Воскресенка, Малиевка, Ольговское и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сьогодні 14 вересня. Триває 1299-а доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів.
РОВ вийшли на Новоселівку та Соснівку, фактично, закрив Маліївку. На Новопавлівському напрямі розпочався процес закриття утворених «кишень». Також РОВ намагаються закріпитися в Кіндрашівці, щоб уникнути перерізання кишки на Куп'янськ.