Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 094 610 человек (+880 за сутки), 11 184 танка, 32 749 артсистем, 23 267 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 094 610 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1094610 (+880) человек

танков - 11184 (+3) ед

боевых бронированных машин - 23267 (+0) ед

артиллерийских систем - 32749 (+42) ед

РСЗО - 1487 (+1) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 59086 (+261)

крылатые ракеты - 3718 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61614 (+102)

специальная техника - 3964 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Феникс" в Донецкой области: более 10 оккупантов ликвидированы, техника разлеталась в разные стороны - фейерверк на поле боя. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

"Ми повинні створить своєму народу такі умови життя, щоб він знав, ЩО він захищає...". (Слова одного з депутатів фінського Сейму, які часто приписують самому маршалу Манергейму)
"Нам нужно саздать, для сваево народа, такие условия жизни, чтобы ему не жалко было умирать..." (Вислів, який точно характеризує внутрішню політику путінської Росії...)
14.09.2025 07:51 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
14.09.2025 08:18 Ответить
В ночь на 14 сентября беспилотники атаковали киришский нефтеперерабатывающий завод в ленинградской области россии. На месте поражения возник масштабный пожар. Об этом сообщили местные паблики и СМИ.
14.09.2025 08:39 Ответить
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !! Слава ЗСУ !!))
14.09.2025 13:00 Ответить
Мене вже трохи непокоїть зменшення кількості забитих кацапів. Це їх стало менше чи ми менш ефективно їх знищуємо? Що робити для виходу на плановий норматив 1000 в день? Може бити вглиб по казармах, полігонах, військових частинах? Вони ж це роблять. Ми теж маємо робити.
14.09.2025 09:29 Ответить
навчаються потихеньку воювати, потвори. м"ясних штурмів менше, колон менше, групами, по трубах, дронів бояться. там на запорізькому напрямку відмови йти на фарш
14.09.2025 11:17 Ответить
Кацапи пишуть що на нашій землі їх вже 700 000. На два роки систематично го винищення. То де ж вони?
14.09.2025 12:18 Ответить
Шпана по норах !!))
14.09.2025 13:01 Ответить
Є таке повідомлення:

https://t.me/itsnofact/1488 @ "Хакеры выставили на продажу базу "Вдовы мобилизованных, по 08.25 г." с номерами телефонов и т.д.
В списке - 159 тысяч строк."
14.09.2025 13:30 Ответить
 
 