Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 094 610 человек (+880 за сутки), 11 184 танка, 32 749 артсистем, 23 267 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 094 610 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1094610 (+880) человек
танков - 11184 (+3) ед
боевых бронированных машин - 23267 (+0) ед
артиллерийских систем - 32749 (+42) ед
РСЗО - 1487 (+1) ед
средства ПВО - 1217 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 59086 (+261)
крылатые ракеты - 3718 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 61614 (+102)
специальная техника - 3964 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
"Нам нужно саздать, для сваево народа, такие условия жизни, чтобы ему не жалко было умирать..." (Вислів, який точно характеризує внутрішню політику путінської Росії...)
https://t.me/itsnofact/1488 @ "Хакеры выставили на продажу базу "Вдовы мобилизованных, по 08.25 г." с номерами телефонов и т.д.
В списке - 159 тысяч строк."