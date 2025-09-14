Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 094 610 человек (+880 за сутки), 11 184 танка, 32 749 артсистем, 23 267 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 094 610 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1094610 (+880) человек

танков - 11184 (+3) ед

боевых бронированных машин - 23267 (+0) ед

артиллерийских систем - 32749 (+42) ед

РСЗО - 1487 (+1) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 59086 (+261)

крылатые ракеты - 3718 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61614 (+102)

специальная техника - 3964 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Феникс" в Донецкой области: более 10 оккупантов ликвидированы, техника разлеталась в разные стороны - фейерверк на поле боя. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.