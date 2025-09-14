Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 094 610 осіб (+880 за добу), 11 184 танки, 32 749 артсистем, 23 267 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 094 610 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1094610 (+880) осіб
танків - 11184 (+3) од
бойових броньованих машин - 23267 (+0) од
артилерійських систем - 32749 (+42) од
РСЗВ - 1487 (+1) од
засоби ППО - 1217 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 59086 (+261)
крилаті ракети - 3718 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 61614 (+102)
спеціальна техніка - 3964 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
"Нам нужно саздать, для сваево народа, такие условия жизни, чтобы ему не жалко было умирать..." (Вислів, який точно характеризує внутрішню політику путінської Росії...)