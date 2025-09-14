УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 094 610 осіб (+880 за добу), 11 184 танки, 32 749 артсистем, 23 267 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищені російські ббм на константинівському напрямку

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 094 610 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1094610 (+880) осіб

танків - 11184 (+3) од

бойових броньованих машин - 23267 (+0) од

артилерійських систем - 32749 (+42) од

РСЗВ - 1487 (+1) од

засоби ППО - 1217 (+0) од

літаків - 422 (+0) од

гелікоптерів - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 59086 (+261)

крилаті ракети - 3718 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 61614 (+102)

спеціальна техніка - 3964 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Фенікс" на Донеччині: понад 10 окупантів ліквідовано, техніка розліталася в різні боки - феєрверк на полі бою. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18678) Генштаб ЗС (7247) ліквідація (4442) знищення (8218)
"Ми повинні створить своєму народу такі умови життя, щоб він знав, ЩО він захищає...". (Слова одного з депутатів фінського Сейму, які часто приписують самому маршалу Манергейму)
"Нам нужно саздать, для сваево народа, такие условия жизни, чтобы ему не жалко было умирать..." (Вислів, який точно характеризує внутрішню політику путінської Росії...)
показати весь коментар
14.09.2025 07:51 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
14.09.2025 08:18 Відповісти
В ночь на 14 сентября беспилотники атаковали киришский нефтеперерабатывающий завод в ленинградской области россии. На месте поражения возник масштабный пожар. Об этом сообщили местные паблики и СМИ.
показати весь коментар
14.09.2025 08:39 Відповісти
Мене вже трохи непокоїть зменшення кількості забитих кацапів. Це їх стало менше чи ми менш ефективно їх знищуємо? Що робити для виходу на плановий норматив 1000 в день? Може бити вглиб по казармах, полігонах, військових частинах? Вони ж це роблять. Ми теж маємо робити.
показати весь коментар
14.09.2025 09:29 Відповісти
навчаються потихеньку воювати, потвори. м"ясних штурмів менше, колон менше, групами, по трубах, дронів бояться. там на запорізькому напрямку відмови йти на фарш
показати весь коментар
14.09.2025 11:17 Відповісти
 
 