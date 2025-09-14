Ложь, что за три месяца россияне оккупируют восток, они находятся в очень сложных условиях, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский уверен, что российские войска не смогут захватить восток Украины, сейчас они находятся там в сложных условиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
Так, он назвал абсолютно излишними упреки относительно того, что Россия продвигается по востоку.
"Я об этом слышал от многих. Россияне в дезинформации гораздо лучше, чем на поле боя. Их больше, чем украинцев. Это их преимущество. Самая сильная их группировка - на востоке, но они в очень сложных условиях.
То, что я слышал: как они продвигаются и что за три месяца они оккупируют восток, - ложь. Им не удастся это сделать за годы. Хотелось бы, чтобы разведки наших партнеров имели ежедневные консультации с разведкой Украины. Прямо с поля боя", - отметил он.
В то же время Зеленский отметил, что на поле боя ситуация непростая.
"Она осложняется количеством врага, количеством дронов, изменений технологий: сегодня одни дроны - работает один РЭБ, завтра меняются дроны, меняются двигатели - работают другие линии и РЭБ. Очень важно понимать прежде всего: мы контролируем фронт", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Особливо ти, "лідер-контролер"...