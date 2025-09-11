Враг проводит ротацию возле Часова Яра и перебрасывает войска с Херсонщины, - ОТГ "Луганск"

В Донецкой области враг проводит ротационные мероприятия вблизи Часова Яра и перебрасывает туда свои войска, которые ранее действовали на Херсонщине.

Об этом в телеэфире сообщил представитель ОТГ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что пока нет признаков, что противник будет пытаться полностью контролировать населенный пункт.

По его словам, 70-я бригада заменяет 98-ю, и из-за другой тактики ведения штурмовых действий враг будет вынужден использовать живую силу против украинских подразделений и дронов. Ситуация вокруг Часова Яра будет понятна через две недели после завершения ротации.

