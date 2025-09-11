Ворог проводить ротацію біля Часового Яру і перекидає війська з Херсонщини, - ОТУ "Луганськ"

На Донеччині ворог проводить ротаційні заходи поблизу Часового Яру та перекидає туди свої війська, які раніше діяли на Херсонщині.

Про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що наразі немає ознак, що противник намагатиметься повністю контролювати населений пункт.

За його словами, 70-та бригада замінює 98-му, і через іншу тактику ведення штурмових дій ворог буде змушений використовувати живу силу проти українських підрозділів і дронів. Ситуація навколо Часового Яру буде зрозуміла через два тижні після завершення ротації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 205 боєзіткнень із військами РФ зафіксовано на передовій. Понад третину - на Покровському напрямку. МАПИ