Ворог проводить ротацію біля Часового Яру і перекидає війська з Херсонщини, - ОТУ "Луганськ"
На Донеччині ворог проводить ротаційні заходи поблизу Часового Яру та перекидає туди свої війська, які раніше діяли на Херсонщині.
Про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що наразі немає ознак, що противник намагатиметься повністю контролювати населений пункт.
За його словами, 70-та бригада замінює 98-му, і через іншу тактику ведення штурмових дій ворог буде змушений використовувати живу силу проти українських підрозділів і дронів. Ситуація навколо Часового Яру буде зрозуміла через два тижні після завершення ротації.
