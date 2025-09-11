205 боєзіткнень із військами РФ зафіксовано на передовій. Понад третину - на Покровському напрямку. МАПИ

Протягом 10 вересня зафіксовано 205 бойових зіткнень Сил оборони України із російськими окупантами.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосував 44 ракети і скинув 120 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 91 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Залізничне, Оріхів Запорізької області.

Ураження ворога

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано сім бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 32 керовані авіабомби та здійснив 204 артилерійські обстріли, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку противник 20 разів атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник двічі проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки загарбників у бік Антонівки та Садового.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

