205 боєзіткнень із військами РФ зафіксовано на передовій. Понад третину - на Покровському напрямку. МАПИ

Що відбувається на фронті? Зведення 11 вересня

Протягом 10 вересня зафіксовано 205 бойових зіткнень Сил оборони України із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосував 44 ракети і скинув 120 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 91 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Залізничне, Оріхів Запорізької області.

Ураження ворога

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано сім бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 32 керовані авіабомби та здійснив 204 артилерійські обстріли, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку противник 20 разів атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник двічі проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки загарбників у бік Антонівки та Садового.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 091 890 осіб (+890 за добу), 11 176 танків, 32 628 артсистем, 23 264 бойові броньовані машини

Генштаб ЗС (7231) бойові дії (4592) війна в Україні (6113)
