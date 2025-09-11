Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 091 890 осіб (+890 за добу), 11 176 танків, 32 628 артсистем, 23 264 бойові броньовані машини
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 091 890 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ становлять:
особового складу - близько 1091890 (+890) осіб;
танків - 11176 (+4) од;
бойових броньованих машин - 23264 (+2) од;
артилерійських систем - 32628 (+22) од;
РСЗВ - 1483 (+0) од;
засоби ППО - 1217 (+0) од;
літаків - 422 (+0) од;
гелікоптерів - 341 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 58194 (+343);
крилаті ракети - 3718 (+27)
кораблі / катери - 28 (+0);
підводні човни - 1 (+0);
автомобільна техніка та автоцистерни - 61339 (+49);
спеціальна техніка - 3964 (+0).
Топ коментарі
+6 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар11.09.2025 08:13 Відповісти Посилання
+5 Тонка червона лінія
показати весь коментар11.09.2025 08:18 Відповісти Посилання
+2 Василь Воробець
показати весь коментар11.09.2025 08:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://pbs.twimg.com/media/G0fYRyvW8AAVW_f?format=jpg&name=900x900
76 одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня присутня - 6. Арта та логістика по мінімуму.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 135000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 091 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.