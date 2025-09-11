УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 091 890 осіб (+890 за добу), 11 176 танків, 32 628 артсистем, 23 264 бойові броньовані машини

Втрати російських окупантів станом на 11 вересня

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 091 890 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ становлять:

особового складу - близько 1091890 (+890) осіб;

танків - 11176 (+4) од;

бойових броньованих машин - 23264 (+2) од;

артилерійських систем - 32628 (+22) од;

РСЗВ - 1483 (+0) од;

засоби ППО - 1217 (+0) од;

літаків - 422 (+0) од;

гелікоптерів - 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 58194 (+343);

крилаті ракети - 3718 (+27)

кораблі / катери - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни - 61339 (+49);

спеціальна техніка - 3964 (+0).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант висловлює невдоволення перебігом "сво": "Хохлы не хотят нам Сумы отдавать. Мы дохнем, как мухи. Хочу домой. Просто хочу домой". ВIДЕО

Фото: Генштаб ЗСУ

армія рф (18654) Генштаб ЗС (7231) втрати (4563)
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
Мінус 14 рашистів, в т.ч. 6 офіцерів, разом із запасами води після ударів по командних пунктах противника в Донецьку:

https://pbs.twimg.com/media/G0fYRyvW8AAVW_f?format=jpg&name=900x900
Здихає нечисть кацапська в Україні,нова повзе....
Хлочкики булу в трусиках ?
показати весь коментар
11.09.2025 08:24 Відповісти
Ні, генерали були в трусиках.
показати весь коментар
11.09.2025 08:39 Відповісти
Мальчики в трусіках, генерали в панталонах, дивіться не переплутайте ))
показати весь коментар
11.09.2025 08:58 Відповісти
11.09.2025 08:47 Відповісти
😍ГУР успішно уразив корабель MPSV07 чорноморського флоту рф під Новоросійськом
показати весь коментар
11.09.2025 08:49 Відповісти
Минув 4222 день москальсько-української війни.
76 одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня присутня - 6. Арта та логістика по мінімуму.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 135000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 091 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
11.09.2025 08:52 Відповісти
11.09.2025 08:53 Відповісти
 
 