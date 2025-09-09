Окупант висловлює невдоволення перебігом "сво": "Хохлы не хотят нам Сумы отдавать. Мы дохнем, как мухи. Хочу домой. Просто хочу домой". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант розповідає про великі втрати армії РФ на сумському напрямку та скаржиться, що "хохлы не хотят Сумы отдавать".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі росіянин називає своїх знищених поплічників та говорить про своє найбільше бажання - "Хочу домой. Просто хочу домой".

