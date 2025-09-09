УКР
Новини Відео Знищення окупантів на Сумському напрямку
Окупант висловлює невдоволення перебігом "сво": "Хохлы не хотят нам Сумы отдавать. Мы дохнем, как мухи. Хочу домой. Просто хочу домой". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант розповідає про великі втрати армії РФ на сумському напрямку та скаржиться, що "хохлы не хотят Сумы отдавать".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі росіянин називає своїх знищених поплічників та говорить про своє найбільше бажання - "Хочу домой. Просто хочу домой".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти прив’язали голих російських солдатів до стовпів електромереж як "виховний захід": "А вы бухали или тра#ались?". ВIДЕО

армія рф (18625) втрати (4561)
Топ коментарі
+9
Його там ніхто не чекає. Чекають "Ладу".
показати весь коментар
09.09.2025 11:56 Відповісти
+6
Так іди додому...
показати весь коментар
09.09.2025 11:54 Відповісти
+5
та ніт, орчонок.. дом тіпєрь твой - єнто зрітєльний зал на канцертє Кабздона..
показати весь коментар
09.09.2025 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так іди додому...
показати весь коментар
09.09.2025 11:54 Відповісти
Його там ніхто не чекає. Чекають "Ладу".
показати весь коментар
09.09.2025 11:56 Відповісти
ніззя... фюрер до воює до останнього кацап-вані-юргента
показати весь коментар
09.09.2025 12:32 Відповісти
Твой дом-- тюрма, падло кацапське.
показати весь коментар
09.09.2025 11:55 Відповісти
Доля кацапа-здихати ні за х@р собачий.
показати весь коментар
09.09.2025 11:55 Відповісти
Бери пакет, повезут домой.
показати весь коментар
09.09.2025 11:55 Відповісти
та ніт, орчонок.. дом тіпєрь твой - єнто зрітєльний зал на канцертє Кабздона..
показати весь коментар
09.09.2025 11:56 Відповісти
У труні....або,краще,без ніг,щоб до кінця життя жебракував та славив путіна на смітниках!
показати весь коментар
09.09.2025 11:57 Відповісти
Поїдеш ти додому у дерев'яному ящику під прощання слов'янки.
показати весь коментар
09.09.2025 11:58 Відповісти
Знатну їм лапшу на вуха в рашці навішали типу ідіть на Суми - вам хохли їх просто так легенько здадуть!
показати весь коментар
09.09.2025 11:58 Відповісти
Автомат в руках - розчищай дорогу додому
показати весь коментар
09.09.2025 11:58 Відповісти
Дуло автомата в пику, постріл і дамой !!!
показати весь коментар
09.09.2025 11:58 Відповісти
"Хачу дамой йещьо больше чем дєнєг па кантракту"
показати весь коментар
09.09.2025 12:02 Відповісти
Яке горе що всіх там вас переб'ють нахєр!
показати весь коментар
09.09.2025 12:02 Відповісти
тєпєрь дамой тока в пакєтє.
показати весь коментар
09.09.2025 12:03 Відповісти
"Назал дарогі нєт!" - там кадирівці на касі...
показати весь коментар
09.09.2025 12:04 Відповісти
ТЦК-а-а-а...роспочинайте потенціально бусіфіціровані очкулянти!
показати весь коментар
09.09.2025 12:05 Відповісти
Нічого. Впевнений- усе буде добре і скоро його сім'я кататиметься на новенькій білій ;ладі;.
показати весь коментар
09.09.2025 12:05 Відповісти
Іди додому і вбий по дорозі тих хто тебе жене на мʼясні штурми, ти все одно здохнеш біосміття закріпачене
показати весь коментар
09.09.2025 12:07 Відповісти
Де стогін атіТЦКашніків? Розпочинайте вереск- " я за зеленскава умірать не пайду"!
показати весь коментар
09.09.2025 12:07 Відповісти
Хрен тобі, а не Суми.
показати весь коментар
09.09.2025 12:08 Відповісти
А він думав тут курорт? Сумська рівьєра...блд.
показати весь коментар
09.09.2025 12:19 Відповісти
Никаких Сум не будет и даже сумок не будет, если подфартит то пакет и на болота...
показати весь коментар
09.09.2025 12:21 Відповісти
Зараз прийдуть NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Петрик Похмільський, Маргіус, Sсhool Bus і твердо заявлять що це все іпсо від ТЦК-ашників.
показати весь коментар
09.09.2025 12:23 Відповісти
бидло і тварюка яка приперлась за гроші вбивати українців.
показати весь коментар
09.09.2025 12:29 Відповісти
 
 