Окупант висловлює невдоволення перебігом "сво": "Хохлы не хотят нам Сумы отдавать. Мы дохнем, как мухи. Хочу домой. Просто хочу домой". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант розповідає про великі втрати армії РФ на сумському напрямку та скаржиться, що "хохлы не хотят Сумы отдавать".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі росіянин називає своїх знищених поплічників та говорить про своє найбільше бажання - "Хочу домой. Просто хочу домой".
Топ коментарі
+9 Gary Grant
показати весь коментар09.09.2025 11:56 Відповісти Посилання
+6 Віктор Кравчук
показати весь коментар09.09.2025 11:54 Відповісти Посилання
+5 Rino Rino
показати весь коментар09.09.2025 11:56 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віктор Кравчук
показати весь коментар09.09.2025 11:54 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар09.09.2025 11:56 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
saimansay
показати весь коментар09.09.2025 12:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Артём Назаренко #597587
показати весь коментар09.09.2025 11:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар09.09.2025 11:55 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Ревизор
показати весь коментар09.09.2025 11:55 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Rino Rino
показати весь коментар09.09.2025 11:56 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Віталій #584752
показати весь коментар09.09.2025 11:57 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар09.09.2025 11:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Александр Павлов #594157
показати весь коментар09.09.2025 11:58 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.09.2025 11:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Мирон Боднар
показати весь коментар09.09.2025 11:58 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
boris petrik
показати весь коментар09.09.2025 12:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дмитро Михайловський
показати весь коментар09.09.2025 12:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар09.09.2025 12:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
AbOriginal_UA
показати весь коментар09.09.2025 12:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pоман Устименко
показати весь коментар09.09.2025 12:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Порохобандерівець
показати весь коментар09.09.2025 12:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
polini orop
показати весь коментар09.09.2025 12:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Pоман Устименко
показати весь коментар09.09.2025 12:07 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Иван Савчук
показати весь коментар09.09.2025 12:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Виталий Еременко
показати весь коментар09.09.2025 12:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар09.09.2025 12:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Порохобандерівець
показати весь коментар09.09.2025 12:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
SlavaGeroyam
показати весь коментар09.09.2025 12:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль