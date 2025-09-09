РУС
8 054 37

Оккупант выражает недовольство ходом "своёго": "Хохлы не хотят нам Сумы отдавать. Мы дохнем, как мухи. Хочу домой. Просто хочу домой". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант рассказывает о больших потерях армии РФ на сумском направлении и жалуется, что "хохлы не хотят Сумы отдавать".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин называет своих уничтоженных приспешников и говорит о своем самом большом желании - "Хочу домой. Просто хочу домой".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты привязали голых российских солдат к столбам электросетей как "воспитательная мера": "А вы бухали или тра#ались?". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20473) потери (4545)
Топ комментарии
+36
Його там ніхто не чекає. Чекають "Ладу".
09.09.2025 11:56 Ответить
+19
У труні....або,краще,без ніг,щоб до кінця життя жебракував та славив путіна на смітниках!
09.09.2025 11:57 Ответить
+16
Так іди додому...
09.09.2025 11:54 Ответить
Так іди додому...
09.09.2025 11:54 Ответить
Його там ніхто не чекає. Чекають "Ладу".
09.09.2025 11:56 Ответить
ніззя... фюрер до воює до останнього кацап-вані-юргента
09.09.2025 12:32 Ответить
Твой дом-- тюрма, падло кацапське.
09.09.2025 11:55 Ответить
Доля кацапа-здихати ні за х@р собачий.
09.09.2025 11:55 Ответить
Бери пакет, повезут домой.
09.09.2025 11:55 Ответить
та ніт, орчонок.. дом тіпєрь твой - єнто зрітєльний зал на канцертє Кабздона..
09.09.2025 11:56 Ответить
У труні....або,краще,без ніг,щоб до кінця життя жебракував та славив путіна на смітниках!
09.09.2025 11:57 Ответить
Поїдеш ти додому у дерев'яному ящику під прощання слов'янки.
09.09.2025 11:58 Ответить
Знатну їм лапшу на вуха в рашці навішали типу ідіть на Суми - вам хохли їх просто так легенько здадуть!
09.09.2025 11:58 Ответить
Автомат в руках - розчищай дорогу додому
09.09.2025 11:58 Ответить
Дуло автомата в пику, постріл і дамой !!!
09.09.2025 11:58 Ответить
"Хачу дамой йещьо больше чем дєнєг па кантракту"
09.09.2025 12:02 Ответить
Яке горе що всіх там вас переб'ють нахєр!
09.09.2025 12:02 Ответить
тєпєрь дамой тока в пакєтє.
09.09.2025 12:03 Ответить
"Назал дарогі нєт!" - там кадирівці на касі...
09.09.2025 12:04 Ответить
ТЦК-а-а-а...роспочинайте потенціально бусіфіціровані очкулянти!
09.09.2025 12:05 Ответить
"Потенціальне" осіннє загострення? Прийми пігулку
09.09.2025 14:48 Ответить
Нічого. Впевнений- усе буде добре і скоро його сім'я кататиметься на новенькій білій ;ладі;.
09.09.2025 12:05 Ответить
Іди додому і вбий по дорозі тих хто тебе жене на мʼясні штурми, ти все одно здохнеш біосміття закріпачене
09.09.2025 12:07 Ответить
Де стогін атіТЦКашніків? Розпочинайте вереск- " я за зеленскава умірать не пайду"!
09.09.2025 12:07 Ответить
Хрен тобі, а не Суми.
09.09.2025 12:08 Ответить
А він думав тут курорт? Сумська рівьєра...блд.
09.09.2025 12:19 Ответить
Никаких Сум не будет и даже сумок не будет, если подфартит то пакет и на болота...
09.09.2025 12:21 Ответить
Зараз прийдуть NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Петрик Похмільський, Маргіус, Sсhool Bus і твердо заявлять що це все іпсо від ТЦК-ашників.
09.09.2025 12:23 Ответить
Та хоч ІПСО чи не ІПСО - неважливо а Юнаківку всю захопили (хоч ГШ розказує про якийсь контроль) і канонада в Сумах звучить все гучніше.
09.09.2025 13:08 Ответить
Людей у нас нема. Патріоти хто 200, хто каліка, інші ничкаряться. Ти як від мобілізації відмазався?
09.09.2025 13:59 Ответить
бидло і тварюка яка приперлась за гроші вбивати українців.
09.09.2025 12:29 Ответить
Куди йому відправити чорний пакет? "Дамой" тільки так.
09.09.2025 12:48 Ответить
ох и епало.....
09.09.2025 12:53 Ответить
"Андрюха... короче стал на голову..."
09.09.2025 13:07 Ответить
Так, виходить, що хохли погані, бо не хочуть Суми віддавать? То, що їм хочеться, хоч і повна дурня, то нам требе погоджуватись? Звідки така скрепа?
09.09.2025 13:08 Ответить
А до Берлина еще подыхать и подыхать..
09.09.2025 13:31 Ответить
На фото -- дваюрєдний брат арєстовічя?
09.09.2025 13:47 Ответить
Є з цього приводу такий вислів: "За дурною головою і ногами ху...ово"...
09.09.2025 14:10 Ответить
Скоро поедешь домой, только после концерта Кобзона 😁
09.09.2025 14:18 Ответить
Ні, не вийде домой, залишиться в посадках прикордоння Сумщини
09.09.2025 14:25 Ответить
 
 