Оккупант выражает недовольство ходом "своёго": "Хохлы не хотят нам Сумы отдавать. Мы дохнем, как мухи. Хочу домой. Просто хочу домой". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант рассказывает о больших потерях армии РФ на сумском направлении и жалуется, что "хохлы не хотят Сумы отдавать".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин называет своих уничтоженных приспешников и говорит о своем самом большом желании - "Хочу домой. Просто хочу домой".
