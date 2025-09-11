РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 091 890 человек (+890 за сутки), 11 176 танков, 32 628 артсистем, 23 264 боевые бронированные машины

Потери российских оккупантов по состоянию на 11 сентября

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 091 890 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери РФ составляют:

личного состава - около 1091890 (+890) человек;

танков - 11176 (+4) ед;

боевых бронированных машин - 23264 (+2) ед;

артиллерийских систем - 32628 (+22) ед;

РСЗО - 1483 (+0) ед;

средства ПВО - 1217 (+0) ед;

самолетов - 422 (+0) ед;

вертолетов - 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 58194 (+343);

крылатые ракеты - 3718 (+27)

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 61339 (+49);

специальная техника - 3964 (+0).

Фото: Генштаб ВСУ

армия РФ Генштаб ВС потери
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
11.09.2025 08:13 Ответить
Мінус 14 рашистів, в т.ч. 6 офіцерів, разом із запасами води після ударів по командних пунктах противника в Донецьку:

https://pbs.twimg.com/media/G0fYRyvW8AAVW_f?format=jpg&name=900x900
11.09.2025 08:18 Ответить
😍ГУР успішно уразив корабель MPSV07 чорноморського флоту рф під Новоросійськом
11.09.2025 08:49 Ответить
Здихає нечисть кацапська в Україні,нова повзе....
11.09.2025 08:11 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
11.09.2025 08:13 Ответить
Мінус 14 рашистів, в т.ч. 6 офіцерів, разом із запасами води після ударів по командних пунктах противника в Донецьку:

https://pbs.twimg.com/media/G0fYRyvW8AAVW_f?format=jpg&name=900x900
11.09.2025 08:18 Ответить
Хлочкики булу в трусиках ?
11.09.2025 08:24 Ответить
Ні, генерали були в трусиках.
11.09.2025 08:39 Ответить
Мальчики в трусіках, генерали в панталонах, дивіться не переплутайте ))
11.09.2025 08:58 Ответить
"Хай мочу п"ють...". (Г. Москаль, "З вибраного")
11.09.2025 09:47 Ответить
11.09.2025 08:47 Ответить
😍ГУР успішно уразив корабель MPSV07 чорноморського флоту рф під Новоросійськом
11.09.2025 08:49 Ответить
Минув 4222 день москальсько-української війни.
76 одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня присутня - 6. Арта та логістика по мінімуму.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 135000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 091 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
11.09.2025 08:52 Ответить
11.09.2025 08:53 Ответить
 
 