Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 091 890 человек (+890 за сутки), 11 176 танков, 32 628 артсистем, 23 264 боевые бронированные машины
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 091 890 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери РФ составляют:
личного состава - около 1091890 (+890) человек;
танков - 11176 (+4) ед;
боевых бронированных машин - 23264 (+2) ед;
артиллерийских систем - 32628 (+22) ед;
РСЗО - 1483 (+0) ед;
средства ПВО - 1217 (+0) ед;
самолетов - 422 (+0) ед;
вертолетов - 341 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня - 58194 (+343);
крылатые ракеты - 3718 (+27)
корабли/катера - 28 (+0);
подводные лодки - 1 (+0);
автомобильная техника и автоцистерны - 61339 (+49);
специальная техника - 3964 (+0).
76 одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня присутня - 6. Арта та логістика по мінімуму.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 135000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 091 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.