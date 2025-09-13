Брехня, що за три місяці росіяни окупують схід, вони в дуже складних умовах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський упевнений, що російські війська не зможуть захопити схід України, нині вони перебувають там у складних умовах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Так, він назвав абсолютно зайвими закиди щодо того, що Росія просувається сходом.

"Я про це чув від багатьох. Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою. Їх більше, ніж українців. Це їхня перевага. Найсильніше їхнє угруповання – на сході, але вони в дуже складних умовах.

Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, – брехня. Їм не вдасться це зробити за роки. Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою", - зазначив він.

Водночас Зеленський зауважив, що на полі бою ситуація непроста.

"Вона ускладнюється кількістю ворога, кількістю дронів, змін технологій: сьогодні одні дрони – працює один РЕБ, завтра змінюються дрони, змінюються двигуни – працюють інші лінії і РЕБ. Дуже важливо розуміти передусім: ми контролюємо фронт", - додав президент.

