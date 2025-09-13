УКР
Брехня, що за три місяці росіяни окупують схід, вони в дуже складних умовах, - Зеленський

Зеленський про ситуацію на Сході

Президент Володимир Зеленський упевнений, що російські війська не зможуть захопити схід України, нині вони перебувають там у складних умовах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Так, він назвав абсолютно зайвими закиди щодо того, що Росія просувається сходом.

"Я про це чув від багатьох. Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою. Їх більше, ніж українців. Це їхня перевага. Найсильніше їхнє угруповання – на сході, але вони в дуже складних умовах.

Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, – брехня. Їм не вдасться це зробити за роки. Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою", - зазначив він.

Водночас Зеленський зауважив, що на полі бою ситуація непроста.

"Вона ускладнюється кількістю ворога, кількістю дронів, змін технологій: сьогодні одні дрони – працює один РЕБ, завтра змінюються дрони, змінюються двигуни – працюють інші лінії і РЕБ. Дуже важливо розуміти передусім: ми контролюємо фронт", - додав президент.

Зеленський Володимир (25466) війна в Україні (6145)
+7
"Те, що я чув: ....." Боже яке кончене!
показати весь коментар
13.09.2025 23:20 Відповісти
+6
А Україна не в складних умовах ? Думаю в значно складніших
показати весь коментар
13.09.2025 23:24 Відповісти
+5
вова, це як шашлики в травні? який же ти довбо""б! ти хоч усвідомлюєш ціну метра землі що утримують? підарас ти вова!
показати весь коментар
13.09.2025 23:23 Відповісти
Дуже важливо розуміти передусім: ми контролюємо фронт

Особливо ти, "лідер-контролер"...
показати весь коментар
13.09.2025 23:22 Відповісти
А те, чого не чув? Що насправді?
показати весь коментар
13.09.2025 23:23 Відповісти
Краще б мовчав... чи втік на х... ще в 2022ому... Бо, жодного процента довіри до його слів нема, вже давно! (чи й не було ніколи)
показати весь коментар
13.09.2025 23:24 Відповісти
А якщо окупують не за три місяці, а за 3 роки - для України від цього буде якась користь?
показати весь коментар
13.09.2025 23:25 Відповісти
Ну як же, ЄС зможе спати спокійно мінімум 3 роки... Ті громадяни України, які залишаться, зможуть і далі бачити відосики "лідера ***********" і знати які ми "потужні і незламні"...Вам цього замало?
показати весь коментар
13.09.2025 23:39 Відповісти
Вже нема 3 роки, а 3 місяці якраз може бути.
показати весь коментар
13.09.2025 23:49 Відповісти
Та хто ще вірить у кукурікання цього безтолкового мудака. Це чмо і у 2021р. посилалось на його розвідку та пропонувало народу маринувати шашлики.
показати весь коментар
13.09.2025 23:34 Відповісти
Все до цього і йде
показати весь коментар
13.09.2025 23:34 Відповісти
Якщо всі "пісатєлі" , що коментують в цій темі підуть в ЗСУ - ситуація стане хоч трохи , але краща !
показати весь коментар
13.09.2025 23:37 Відповісти
Невже там політруків не вистача ?
показати весь коментар
13.09.2025 23:47 Відповісти
в 22-му в черзі стояв, зараз, з таким гловкомом )(уйпіду.
показати весь коментар
13.09.2025 23:53 Відповісти
Можна вірити. На брехні він розуміється як ніхто. Неперевершений профі.
показати весь коментар
13.09.2025 23:37 Відповісти
Оманський поц кацапам допоможе
показати весь коментар
13.09.2025 23:39 Відповісти
Хуцпарик маланець міндіч тупий
показати весь коментар
13.09.2025 23:45 Відповісти
А він не чув, що русня вже в Дніпропетровській області?
показати весь коментар
13.09.2025 23:50 Відповісти
Кияни повідомляють, що вибухи лунають безперервно з різним звуком схожим на детонацію. (с)
показати весь коментар
13.09.2025 23:56 Відповісти
ДВБЙБ
показати весь коментар
14.09.2025 00:06 Відповісти
 
 