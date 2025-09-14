УКР
Росіяни атакували дроном Гуляйпільську громаду: одна людина загинула, ще одна - поранена

Обстріл Біленького на Запоріжжі
Фото: Голова ОВА Іван Федоров / телеграм-канал

Одна людина загинула, ще одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"росіяни ударили дроном по Гуляйпільській громаді. 72-річний чоловік загинув, 67-річна жінка дістала поранення", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 14 вересня вже повідомлялося про те, що війська РФ атакували fpv-дроном Пологівський район Запорізької області. 60-річний чоловік дістав поранення.

Гуляйполе (112) Запорізька область (4046) Пологівський район (138)
