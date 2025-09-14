Росіяни атакували дроном Гуляйпільську громаду: одна людина загинула, ще одна - поранена
Одна людина загинула, ще одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"росіяни ударили дроном по Гуляйпільській громаді. 72-річний чоловік загинув, 67-річна жінка дістала поранення", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 14 вересня вже повідомлялося про те, що війська РФ атакували fpv-дроном Пологівський район Запорізької області. 60-річний чоловік дістав поранення.
