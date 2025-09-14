Россияне атаковали дроном Гуляйпольскую громаду: один человек погиб, еще один - ранен

Фото: Голова ОВА Іван Федоров / телеграм-канал

Один человек погиб, еще один - ранен в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне ударили дроном по Гуляйпольской громаде. 72-летний мужчина погиб, 67-летняя женщина получила ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 14 сентября уже сообщалось о том, что войска РФ атаковали fpv-дроном Пологовский район Запорожской области. 60-летний мужчина получил ранения.