Ворог продовжує терор на півдні України: 650 ударів дронами і сотні артобстрілів

Уночі ворог застосував РСЗВ, авіацію та дрони-камікадзе по містах Півдня. Найбільше постраждали Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина, серед постраждалих є діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

Масового удару ракетами з РСЗВ зазнало Запоріжжя, потерпали від дронових атак та артилерійських обстрілів Херсонщина, Миколаївщина та Дніпропетровщина. Від ворожої агресії загинуло 5 людей, понад два десятки дістали поранення.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав, в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

В операційній зоні угрупування військ "Південь" ворог завдав авіаційного удару по населених пунктах Херсонської та Запорізької областей, застосувавши 14 коригованих авіаційних бомб та 74 некеровані авіаційні ракети.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли більш ніж 650 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 130 скидів з БпЛА, використавши понад 160 боєприпасів.

Окупанти продовжують гатити із артилерії по наших захисниках та по цивільному населенню. Зафіксовано 160 обстрілів позицій Сил оборони з використанням понад 700 боєприпасів.

Обстріли цивільного

Через російську агресію продовжує страждати цивільне населення прилеглих до лінії фронту територій.

2 людини загинули та 14, з них 2 дітей, дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, комерційні приміщення, підприємства, електрообладнання, автомобілі та господарчі будівлі.

На Херсонщині 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення. Росіяни пошкодили 2 багатоповерхівки, 17 приватних будинків, господарські споруди та приватні автомобілі.

Одна людина загинула внаслідок дронової атаки Миколаївської області. Пошкоджено шість приватних будинків, два двоповерхових будинки, приміщення ферми та сільгосптехніка.

2 людини поранено на Нікопольщині Дніпропетровської області. Понівечено інфраструктуру, три приватні будинки, господарські споруди, лінію електропередач.

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. Загалом минулої доби ворожі втрати становлять:

44 окупанти;

2 артилерійські системи;

17 одиниць автомобільної техніки;

3 БпЛА;

1 мотоцикл.

Знищено:

місце зберігання БП;

місце зберігання ПММ;

місце зберігання майна.

Також зруйновано - 47 укриттів особового складу.

