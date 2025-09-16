Ворог намагається відтіснити наших воїнів із Кам’янського і Плавнів, - Сили оборони

Наразі війська РФ на Оріхівському напрямку намагаються відтіснити українських військових із околиць Кам'янського та Плавнів.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тут (на Оріхівському напрямку. - Ред.) традиційно ворог активний біля населених пунктів Кам'янське і Плавні. Намагається відтіснити Сили оборони України з околиць Кам'янського і остаточно відтіснити з населеного пункту Плавні, а також намагатиметься продовжити своє просування в напрямку населеного пункту Степногірськ", - зазначив речник.

Водночас він наголосив, що всі ці спроби росіян є безуспішними, тому вони продовжують активно завдавати ударів по українських позиціях.

"Він (противник. - Ред.) намагається зруйнувати повністю позицію, щоб ми не могли там утримувати цю ділянку фронту, і після цього він прагне зайти на зруйновані позиції, проте Сили оборони України цю тактику чудово вже вивчили, і тому коли противник завдає масованих ударів, ми не залишаємо цих позицій, а відходимо або у фланг, або на декілька десятків метрів в глибину і потім знищуємо ворога і повертаємось на ці позиції", - розповів Волошин.

За його словами, приблизно за таким сценарієм в Кам'янському відбуваються події вже близько двох з половиною місяців, тому суттєвих успіхів ворог тут не має, за винятком того, що він знищив фактично весь населений пункт.

"Те ж сам приблизно він робить і в населеному пункті Плавні. Це два населені пункти, які розташовані на лівому березі колишнього Каховського водосховища, і через Кам'янське проходить автомобільна траса Сімферополь-Харків, тому доволі важливе значення Кам'янське має для противника, і тому він проводить тут доволі активні штурмові дії", - пояснив речник.