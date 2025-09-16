РУС
Новости Боевые действия на юге
Россия активно применяет дроны-камикадзе и "Молнии" на юге Украины, - Силы обороны

сводка Генштаба

Российские оккупанты на южном направлении значительно увеличили использование дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов типа "Молния" и "Молния-2".

Об этом сообщил представитель Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, на Приднепровском направлении враг применяет около 350 дронов, а на двух направлениях Запорожской области - 400-450. Боеприпасы "Молния" имеют дальность поражения 20-22 км и используются для атаки тыловых позиций, логистики и населенных пунктов на расстоянии 12-20 км от линии фронта. Основные цели - автомобильные трассы Николаев-Херсон и маршруты из Запорожья на восток, в частности в Орехов, Гуляйполь и Вольнянск.

Для противодействия атакам украинские военные и местные администрации строят антидронные тоннели, укрытия и другие инженерные сооружения. Силы обороны Украины ежедневно уничтожают около 70-80 оккупантов, полсотни единиц техники и до 50 вражеских объектов, включая укрытия, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Также ежедневно ликвидируется до 200 вражеских беспилотников, среди которых FPV-дроны, дроны-камикадзе и разведывательные аппараты, а также до 15-20 операторов дронов "Шахед", что значительно снижает эффективность атак противника.

Автор: 

армия РФ (20564) дроны (4677) Силы обороны юга (431)
от, про що інфа?
про бездарність зсу?
про безпорадність зсу?
підари ро***ть, що хочуть, а ми лише фіксуємо назви?
про що, ***, ця пісулька?
показать весь комментарий
16.09.2025 15:07 Ответить
До чого тут ЗСУ? Це робота тилу, забезпечувати зброєю. Якою тил забезпечив, тією ЗСУ і воює.
Я вважаю, треба мобілізація не тільки в ЗСУ, але й ВПК. Збирати дрони (робити комплектуючі) - це не така вже суперскладна робота. Просту однотипну операцію можна навчити майже кожного
показать весь комментарий
16.09.2025 15:23 Ответить
ти запізнився на багато років!
з 2014, як мінімум.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:27 Ответить
Они их везде применяют. Тоже мне новость.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:19 Ответить
Напишіть для порівняння скільки дронів ми застосовуємо на півдні по кацапах.
показать весь комментарий
16.09.2025 17:50 Ответить
 
 