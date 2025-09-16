Россия активно применяет дроны-камикадзе и "Молнии" на юге Украины, - Силы обороны
Российские оккупанты на южном направлении значительно увеличили использование дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов типа "Молния" и "Молния-2".
Об этом сообщил представитель Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, на Приднепровском направлении враг применяет около 350 дронов, а на двух направлениях Запорожской области - 400-450. Боеприпасы "Молния" имеют дальность поражения 20-22 км и используются для атаки тыловых позиций, логистики и населенных пунктов на расстоянии 12-20 км от линии фронта. Основные цели - автомобильные трассы Николаев-Херсон и маршруты из Запорожья на восток, в частности в Орехов, Гуляйполь и Вольнянск.
Для противодействия атакам украинские военные и местные администрации строят антидронные тоннели, укрытия и другие инженерные сооружения. Силы обороны Украины ежедневно уничтожают около 70-80 оккупантов, полсотни единиц техники и до 50 вражеских объектов, включая укрытия, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Также ежедневно ликвидируется до 200 вражеских беспилотников, среди которых FPV-дроны, дроны-камикадзе и разведывательные аппараты, а также до 15-20 операторов дронов "Шахед", что значительно снижает эффективность атак противника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
про бездарність зсу?
про безпорадність зсу?
підари ро***ть, що хочуть, а ми лише фіксуємо назви?
про що, ***, ця пісулька?
Я вважаю, треба мобілізація не тільки в ЗСУ, але й ВПК. Збирати дрони (робити комплектуючі) - це не така вже суперскладна робота. Просту однотипну операцію можна навчити майже кожного
з 2014, як мінімум.