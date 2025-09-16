УКР
Новини Бойові дії на півдні
294 4

Росія активно застосовує дрони-камікадзе та "Молнії" на півдні України, - Сили оборони

зведення Генштабу

Російські окупанти на південному напрямку значно збільшили використання дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів типу "Молнія" та "Молнія-2".

Про це повідомив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, на Придніпровському напрямку ворог застосовує близько 350 дронів, а на двох напрямках Запорізької області - 400-450. Боєприпаси "Молнія" мають дальність ураження 20-22 км і використовуються для атаки тилових позицій, логістики та населених пунктів на відстані 12-20 км від лінії фронту. Основні цілі - автомобільні траси Миколаїв-Херсон та маршрути зі Запоріжжя на схід, зокрема до Оріхова, Гуляйполя та Вільнянська.

Для протидії атакам українські військові та місцеві адміністрації будують антидронові тунелі, укриття та інші інженерні споруди. Сили оборони України щодня знищують близько 70-80 окупантів, півсотні одиниць техніки та до 50 ворожих об’єктів, включно з укриттями, складами боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Також щоденно ліквідується до 200 ворожих безпілотників, серед яких FPV-дрони, дрони-камікадзе та розвідувальні апарати, а також до 15-20 операторів дронів "Шахед", що значно знижує ефективність атак противника.

Автор: 

армія рф (18696) дрони (5564) Сили оборони півдня (456)
Коментувати
от, про що інфа?
про бездарність зсу?
про безпорадність зсу?
підари ро***ть, що хочуть, а ми лише фіксуємо назви?
про що, ***, ця пісулька?
показати весь коментар
16.09.2025 15:07 Відповісти
До чого тут ЗСУ? Це робота тилу, забезпечувати зброєю. Якою тил забезпечив, тією ЗСУ і воює.
Я вважаю, треба мобілізація не тільки в ЗСУ, але й ВПК. Збирати дрони (робити комплектуючі) - це не така вже суперскладна робота. Просту однотипну операцію можна навчити майже кожного
показати весь коментар
16.09.2025 15:23 Відповісти
ти запізнився на багато років!
з 2014, як мінімум.
показати весь коментар
16.09.2025 15:27 Відповісти
Они их везде применяют. Тоже мне новость.
показати весь коментар
16.09.2025 15:19 Відповісти
 
 