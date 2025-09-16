Росія активно застосовує дрони-камікадзе та "Молнії" на півдні України, - Сили оборони

Російські окупанти на південному напрямку значно збільшили використання дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів типу "Молнія" та "Молнія-2".

Про це повідомив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, на Придніпровському напрямку ворог застосовує близько 350 дронів, а на двох напрямках Запорізької області - 400-450. Боєприпаси "Молнія" мають дальність ураження 20-22 км і використовуються для атаки тилових позицій, логістики та населених пунктів на відстані 12-20 км від лінії фронту. Основні цілі - автомобільні траси Миколаїв-Херсон та маршрути зі Запоріжжя на схід, зокрема до Оріхова, Гуляйполя та Вільнянська.

Для протидії атакам українські військові та місцеві адміністрації будують антидронові тунелі, укриття та інші інженерні споруди. Сили оборони України щодня знищують близько 70-80 окупантів, півсотні одиниць техніки та до 50 ворожих об’єктів, включно з укриттями, складами боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Також щоденно ліквідується до 200 ворожих безпілотників, серед яких FPV-дрони, дрони-камікадзе та розвідувальні апарати, а також до 15-20 операторів дронів "Шахед", що значно знижує ефективність атак противника.

