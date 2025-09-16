УКР
Рашисти вводять до штурмових підрозділів стрільців-мотоциклістів, - Сили оборони Півдня

До штурмових підрозділів РФ вводять мотоциклістів

Російське командування вводить до штурмових рот стрільців-мотоциклістів.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог з метою підвищення захищеності своїх штурмових рот, які беруть участь у штурмових діях на правому березі, до кожного штурмового взводу ввів три нові посади - стрільці-мотоциклісти", - розповів він.

За словами речника, окупантів забезпечують антидроновими рушницями для прикриття атакуючих груп від українських FPV-дронів. Стрільці пересуваються на легкомоторній техніці - мотоциклах, квадроциклах та багі, яку противник активно застосовує на правобережжі.

Також читайте: Ворог намагається відтіснити наших воїнів із Кам’янського і Плавнів, - Сили оборони

"Такі організаційно-штатні зміни плануються й в інших російських підрозділах, а мотоцикли для потреб уже російське командування доставляє в певні підрозділи", - додав Волошин.

Також, розповів він, росіяни збільшують штат операторів безпілотних літальних апаратів, зосереджуючи їхні зусилля саме на південному напрямку. Очікується, що ворожі БпЛА активніше використовуватимуться на Придніпровському напрямку - для підтримки штурмових дій, зокрема в острівній зоні; доставки боєприпасів і провізії; ізоляції районів Херсона й Антонівки та перешкоджання логістичному забезпеченню українських підрозділів.

"Ворог збільшить кількість безпілотних літальних апаратів саме на Придніпровському напрямку для того, щоб підсилити дії своїх підрозділів і активніше протидіяти українським дронам", - підсумував Волошин.

Читайте: Росія активно застосовує дрони-камікадзе та "Молнії" на півдні України, - Сили оборони

Автор: 

армія рф (18696) Сили оборони півдня (456)
А на якому-такому правобережжі вже кацапи розсікають на мотоциклах, квадроциклах та багі?
показати весь коментар
16.09.2025 16:30 Відповісти
Это военная хитрость чтобы ввести противника в заблуждение и даже ступор. Можно например держать карту севером кверху и назвать берег реки который от реки справа - правым.
показати весь коментар
16.09.2025 16:50 Відповісти
Через пів року і нас таке з'явиться. Он вже квдроцикли закупили, а ще недавно сміялись з кацапів.
показати весь коментар
16.09.2025 17:00 Відповісти
мотострелки 🤦‍♂️
показати весь коментар
16.09.2025 17:12 Відповісти
 
 