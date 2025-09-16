Рашисти вводять до штурмових підрозділів стрільців-мотоциклістів, - Сили оборони Півдня

Російське командування вводить до штурмових рот стрільців-мотоциклістів.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог з метою підвищення захищеності своїх штурмових рот, які беруть участь у штурмових діях на правому березі, до кожного штурмового взводу ввів три нові посади - стрільці-мотоциклісти", - розповів він.

За словами речника, окупантів забезпечують антидроновими рушницями для прикриття атакуючих груп від українських FPV-дронів. Стрільці пересуваються на легкомоторній техніці - мотоциклах, квадроциклах та багі, яку противник активно застосовує на правобережжі.

"Такі організаційно-штатні зміни плануються й в інших російських підрозділах, а мотоцикли для потреб уже російське командування доставляє в певні підрозділи", - додав Волошин.

Також, розповів він, росіяни збільшують штат операторів безпілотних літальних апаратів, зосереджуючи їхні зусилля саме на південному напрямку. Очікується, що ворожі БпЛА активніше використовуватимуться на Придніпровському напрямку - для підтримки штурмових дій, зокрема в острівній зоні; доставки боєприпасів і провізії; ізоляції районів Херсона й Антонівки та перешкоджання логістичному забезпеченню українських підрозділів.

"Ворог збільшить кількість безпілотних літальних апаратів саме на Придніпровському напрямку для того, щоб підсилити дії своїх підрозділів і активніше протидіяти українським дронам", - підсумував Волошин.

