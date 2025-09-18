Россияне пытаются прорваться к Запорожью через Каменское и Плавни, - Силы обороны Юга
Российские войска пытаются захватить населенные пункты Каменское и Плавни в Запорожской области, чтобы развить наступление на Приднепровское и выйти на окраины Запорожья.
Об этом заявил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, противник в течение лета пытается выбить украинские войска с этих позиций. "Вчера, например, его тактика такая: он сносит с лица земли, вообще разбирает полностью все позиции, и что там есть. И вообще весь населенный пункт Каменское он фактически уничтожил", - отметил Волошин.
Он подчеркнул, что удержание Каменского и Плавней имеет стратегическое значение, ведь с этих направлений враг мог бы развить наступление на Степногорск и Приднепровское, что открыло бы ему путь на окраины Запорожья.
Спикер подчеркнул, что украинские защитники надежно держат оборону и отражают все атаки противника.
