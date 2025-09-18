РУС
Боевые действия на юге
1 842 8

Россияне пытаются прорваться к Запорожью через Каменское и Плавни, - Силы обороны Юга

сводка Генштаба

Российские войска пытаются захватить населенные пункты Каменское и Плавни в Запорожской области, чтобы развить наступление на Приднепровское и выйти на окраины Запорожья.

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, противник в течение лета пытается выбить украинские войска с этих позиций. "Вчера, например, его тактика такая: он сносит с лица земли, вообще разбирает полностью все позиции, и что там есть. И вообще весь населенный пункт Каменское он фактически уничтожил", - отметил Волошин.

Он подчеркнул, что удержание Каменского и Плавней имеет стратегическое значение, ведь с этих направлений враг мог бы развить наступление на Степногорск и Приднепровское, что открыло бы ему путь на окраины Запорожья.

Спикер подчеркнул, что украинские защитники надежно держат оборону и отражают все атаки противника.

Автор: 

Вазеленський, захисти Запоріжжя від росіянського гі-на.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:41 Ответить
Доасфальтувались, з. б.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:43 Ответить
фортифікацій мабудь і там немає....зелена погань усе розкрала
показать весь комментарий
18.09.2025 11:45 Ответить
Вава нещодавно про успіхи на Сумах балакав...
Вава - то тіко про успіхи, про *****@ли, то до інших...
показать весь комментарий
18.09.2025 11:48 Ответить
Каменское и Плавни давно захвачены, южная часть Приморского и Степногорск сейчас поле боя.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:51 Ответить
так, вже і на Діпстейті це видно... До чого ця новина, незрозуміло
показать весь комментарий
18.09.2025 12:26 Ответить
Московіти, там не пройдуть!! Єрмак з татаровим і отими менегерами з ОПУ, не пропустять їх з підвалів!
показать весь комментарий
18.09.2025 11:51 Ответить
ну,ну запорижжя,ну клоуны,уровень кацапской армии реальный это малые населенные пункты не более,речники для повышения ссвоей значимости могут и про браваду защиты лондона накукарекать и про прорыв под ламаншем,ну все все видят и так.ну какое запорижжя.через год два будут такие же опусы писать,ну +- 5-10 км не более
показать весь комментарий
18.09.2025 12:06 Ответить
 
 