Російські КАБи знову долітають до Запоріжжя, бо ворог модернізував свої засоби, - ОВА. ВIДЕО

Російські війська знову мають змогу бити по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами.

Про це під час брифінгу повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, очільник області пояснив, чому російські КАБи знову долітають до Запоріжжя.

"Є дві основні причини. Перша - ворог модернізував свої засоби. Друга - ворог в ніч з неділі на понеділок зробив масований обстріл, якого не було раніше. Одразу запустив 15 КАБів протягом 20 хвилин. Це багато. 6 було збито, долетіло 9", - розповів він.

За словами Федорова, як із цим боротися вже знають.

"Вранці було спілкування з командувачем Повітряних сил та прем'єром. За декілька днів зможу доповісти", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 5 авіабомб зранку 22 вересня.

Також читайте: Удар РФ по Запоріжжю в ніч на 22 вересня: троє загиблих, кількість постраждалих зросла до чотирьох. ФОТО

Запоріжжя (2396) обстріл (31008) Запорізька область (4095) Федоров Іван (653) КАБ (436) Запорізький район (270)
+20
А Україна, нажаль, модернізує тільки марафон і різні помийки, на яких прославляє своїх корупціонерів і мародерів.
показати весь коментар
23.09.2025 14:56 Відповісти
+14
я вам нагадаю єдину і основну причину чому в Запоріжжя долітають КАБи

розмінований Чонгар і зданий Південь за 1 день зельоними гнидами в ОПі
показати весь коментар
23.09.2025 14:57 Відповісти
+4
А до Бєлгорода не долітають, бо наші каби не модернізовані. Да і кабів то нема...
показати весь коментар
23.09.2025 15:10 Відповісти
