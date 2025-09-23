Російські КАБи знову долітають до Запоріжжя, бо ворог модернізував свої засоби, - ОВА. ВIДЕО

Російські війська знову мають змогу бити по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами.

Про це під час брифінгу повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, очільник області пояснив, чому російські КАБи знову долітають до Запоріжжя.

"Є дві основні причини. Перша - ворог модернізував свої засоби. Друга - ворог в ніч з неділі на понеділок зробив масований обстріл, якого не було раніше. Одразу запустив 15 КАБів протягом 20 хвилин. Це багато. 6 було збито, долетіло 9", - розповів він.

За словами Федорова, як із цим боротися вже знають.

"Вранці було спілкування з командувачем Повітряних сил та прем'єром. За декілька днів зможу доповісти", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 5 авіабомб зранку 22 вересня.

