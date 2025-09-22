Удар РФ по Запоріжжю в ніч на 22 вересня: троє загиблих, кількість постраждалих зросла до чотирьох. ФОТО
До чотирьох зросло число травмованих унаслідок російського обстрілу Запоріжжя в ніч на понеділок, 22 вересня. Серед постраждалих осіб - підліток.
Про це повідомляє ДСНС Запоріжжя, інформує Цензор.НЕТ.
"У ніч проти 22 вересня ворог завдав авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло троє людей. За однією з адрес зруйновано житловий будинок та пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі та п’яти автомобілів на площі 100 кв.м.", - сказано в повідомленні.
Наразі тривають відновлювальні роботи.
Раніше повідомлялося, що росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 5 авіабомб зранку 22 вересня.
