Удар РФ по Запоріжжю в ніч на 22 вересня: троє загиблих, кількість постраждалих зросла до чотирьох. ФОТО

До чотирьох зросло число травмованих унаслідок російського обстрілу Запоріжжя в ніч на понеділок, 22 вересня. Серед постраждалих осіб - підліток.

Про це повідомляє ДСНС Запоріжжя, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч проти 22 вересня ворог завдав авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло троє людей. За однією з адрес зруйновано житловий будинок та пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі та п’яти автомобілів на площі 100 кв.м.", - сказано в повідомленні.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

Раніше повідомлялося, що росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 5 авіабомб зранку 22 вересня.

