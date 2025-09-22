УКР
Удар РФ по Запоріжжю в ніч на 22 вересня: троє загиблих, кількість постраждалих зросла до чотирьох. ФОТО

До чотирьох зросло число травмованих унаслідок російського обстрілу Запоріжжя в ніч на понеділок, 22 вересня. Серед постраждалих осіб - підліток.

Про це повідомляє ДСНС Запоріжжя, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч проти 22 вересня ворог завдав авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло троє людей. За однією з адрес зруйновано житловий будинок та пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі та п’яти автомобілів на площі 100 кв.м.", - сказано в повідомленні.

обстріл запоріжжя

Наразі тривають відновлювальні роботи.

Раніше повідомлялося, що росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 5 авіабомб зранку 22 вересня.

Дивіться також: Масований удар РФ по Запоріжжю: аварійно-рятувальні роботи завершено, троє загиблих. ФОТОрепортаж

Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо россійські вбивці можуть вийти з зони комфорту. Політичного рішення ми не дочекаємося.
22.09.2025 18:42 Відповісти
 
 