Масований удар РФ по Запоріжжю: аварійно-рятувальні роботи завершено, троє загиблих. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після масованого російського авіаудару.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки загинули троє людей: дві жінки 40 та 79 років та 77-річний чоловік. Крім того, 20-річний та 17-річний хлопці отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні.

Ворожа авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок та пошкодила сусідні будівлі. У ході аварійно-пошукових робіт рятувальники деблокували тіло жінки з-під завалів. Також вогнеборці ліквідували займання двоповерхової будівлі та 5 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів. На місцях влучань працювали усі екстрені служби міста.

Нагадаємо, 22 вересня росіяни близько 40 хвилин били по Запоріжжю, зокрема по житлових районах та критичній інфраструктурі. Внаслідок ударів РФ загинули 3 людини.

