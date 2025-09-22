Наслідки удару РФ по Запоріжжю: завдано 10 ударів, три людини загинули, серед постраждалих - 16-річний хлопець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 22 вересня ворог близько 40 хвилин обстрілював Запоріжжя, влучив по житлових районах та критичній інфраструктурі. Жоден об’єкт не мав військового значення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник ОВА Іван Федоров.

"Частину ворожих атак збили наші захисники, але щонайменше 10 ударів прийшлось по різних районах міста", - повідомив Федоров.

Загалом зафіксовано:

Космічний мікрорайон - повторний удар по парковці;

Набережна магістраль - поблизу торговельних центрів та критичної інфраструктури. Рух тимчасово обмежений;

Шевченківський район - удар по житлових будинках.

"Жоден об’єкт не мав відношення до військової інфраструктури. Це був цілеспрямований терор мирного міста і його мешканців",- наголосив Федоров.

Внаслідок атаки три людини загинули. Двоє запоріжців постраждало - 20-річний чоловік та хлопець 16 років. В останнього гостра реакція та стрес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами: поцілили в об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості, три людини загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж



















