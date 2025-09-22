Удар РФ по Запорожью в ночь на 22 сентября: трое погибших, число пострадавших возросло до четырех. ФОТО
До четырех возросло число травмированных вследствие российского обстрела Запорожья в ночь на понедельник, 22 сентября. Среди пострадавших лиц - подросток.
Об этом сообщает ГСЧС Запорожья, информирует Цензор.НЕТ.
"В ночь на 22 сентября враг нанес авиаудары по Запорожью. Вследствие атаки погибли три человека. По одному из адресов разрушен жилой дом и повреждены соседние здания. Кроме того, спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и пяти автомобилей на площади 100 кв.м.", - сказано в сообщении.
В настоящее время продолжаются восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что россияне направили на Запорожье не менее 5 авиабомб утром 22 сентября.
