Удар РФ по Запорожью в ночь на 22 сентября: трое погибших, число пострадавших возросло до четырех. ФОТО

До четырех возросло число травмированных вследствие российского обстрела Запорожья в ночь на понедельник, 22 сентября. Среди пострадавших лиц - подросток.

Об этом сообщает ГСЧС Запорожья, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 22 сентября враг нанес авиаудары по Запорожью. Вследствие атаки погибли три человека. По одному из адресов разрушен жилой дом и повреждены соседние здания. Кроме того, спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и пяти автомобилей на площади 100 кв.м.", - сказано в сообщении.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что россияне направили на Запорожье не менее 5 авиабомб утром 22 сентября.

