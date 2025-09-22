Массированный удар РФ по Запорожью: аварийно-спасательные работы завершены, трое погибших. ФОТОрепортаж

В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы после массированного российского авиаудара.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки погибли три человека: две женщины 40 и 79 лет и 77-летний мужчина. Кроме того, 20-летний и 17-летний парни получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Вражеская авиабомба разрушила частный жилой дом и повредила соседние здания. В ходе аварийно-поисковых работ спасатели деблокировали тело женщины из-под завалов. Также пожарные ликвидировали возгорание двухэтажного здания и 5 автомобилей", - говорится в сообщении.

Пиротехническое подразделение обследовало территорию попадания на наличие взрывоопасных предметов. На местах попаданий работали все экстренные службы города.

Напомним, 22 сентября россияне около 40 минут били по Запорожью, в частности по жилым районам и критической инфраструктуре. В результате ударов РФ погибли 3 человека.

Россияне атаковали Запорожье авиабомбами: попали в объекты гражданской инфраструктуры и промышленности, три человека погибли (обновлено).






