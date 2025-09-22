Последствия удара РФ по Запорожью: нанесено 10 ударов, три человека погибли, среди пострадавших - 16-летний парень. ВИДЕО+ФОТО

Утром 22 сентября враг около 40 минут обстреливал Запорожье, попал по жилым районам и критической инфраструктуре. Ни один объект не имел военного значения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник ОВА Иван Федоров.

"Часть вражеских атак сбили наши защитники, но не менее 10 ударов пришлось по разным районам города", - сообщил Федоров.

В общем зафиксировано:

Космический микрорайон - повторный удар по парковке;

Набережная магистраль - вблизи торговых центров и критической инфраструктуры. Движение временно ограничено;

Шевченковский район - удар по жилым домам.

"Ни один объект не имел отношения к военной инфраструктуре. Это был целенаправленный террор мирного города и его жителей",- отметил Федоров.

В результате атаки три человека погибли. Двое запорожцев пострадали - 20-летний мужчина и парень 16 лет. У последнего острая реакция и стресс.

