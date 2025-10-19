Росіяни збільшили на 15-20% кількість ударів КАБами на півдні, - Сили оборони

Російські війська на півдні України почали активніше використовувати для атак керовані авіабомби.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це розповів речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин.

"За останній час противник почав застосовувати КАБи дещо активніше, і статистика свідчить про зростання кількості їх застосувань приблизно на 15-20%", - зазначив він.

Волошин розповів, за минулу добу у їхній зоні відповідальності зафіксували 23 кореговані авіабомби, які прилетіли по українських позиціях.

"Зокрема, по Степногірську (було зафіксовано. - ред.) - сім корегованих авіаційних бомб і, окрім того, ще по кількох населених пунктах Запорізької області ворог також завдавав ударів КАБами", - заявив речник.

Стосовно застосування окупантами FPV-дронів, Волошин повідомив, що у неділю, 19 жовтня, на південних напрямках було зафіксовано близько 900 ударів FPV-дронами.

"Зокрема, по Запорізьких напрямках, на Оріхівському і Гуляйпільському, було зафіксовано фактично 550-570 ударів FPV-дронами. Тобто, також на 10-15% щодня зростає кількість ворожих дронів", - зазначив він.

