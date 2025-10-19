УКР
Росіяни збільшили на 15-20% кількість ударів КАБами на півдні, - Сили оборони

На півдні зросла кількість ворожих ударів КАБами

Російські війська на півдні України почали активніше використовувати для атак керовані авіабомби.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це розповів речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин.

"За останній час противник почав застосовувати КАБи дещо активніше, і статистика свідчить про зростання кількості їх застосувань приблизно на 15-20%", - зазначив він.

Волошин розповів, за минулу добу у їхній зоні відповідальності зафіксували 23 кореговані авіабомби, які прилетіли по українських позиціях.

"Зокрема, по Степногірську (було зафіксовано. - ред.) - сім корегованих авіаційних бомб і, окрім того, ще по кількох населених пунктах Запорізької області ворог також завдавав ударів КАБами", - заявив речник.

Стосовно застосування окупантами FPV-дронів, Волошин повідомив, що у неділю, 19 жовтня, на південних напрямках було зафіксовано близько 900 ударів FPV-дронами.

"Зокрема, по Запорізьких напрямках, на Оріхівському і Гуляйпільському, було зафіксовано фактично 550-570 ударів FPV-дронами. Тобто, також на 10-15% щодня зростає кількість ворожих дронів", - зазначив він.

І ніяку протидію потужний гідрант не забезпечив. Ну так, до нього ж не долітає ( поки...)
19.10.2025 13:54 Відповісти
А де F-16 ? Розтринькали?
19.10.2025 14:02 Відповісти
Потрібно херачити у відповідь по рашистській енергетиці, заводах і складах де ці КАБи і ракети з дронами збирають і зберігають. Бо буде така ж срака як в 2024 де рашисти КАБами просто розібрали всі наші оборонні рубежі і зайшли на пусті позиції бо в нас просто закінчилися люди або втікли в СЗЧ бо під КАБами не витримає ніхто. А рашисти ще й модернізували свої КАБи і тепер будуть розбирати Херсон, Запоріжжя і Дніпро примушуючи мільйони людей тікати за кордон
19.10.2025 14:13 Відповісти
А експерти казали,ще того року,що каби скоро закінчаться.
19.10.2025 14:34 Відповісти
А колись сміялися з бомб з крильцями.
19.10.2025 14:39 Відповісти
Потужно ржать у Вашингтоні. ось вам відповідь Зелемскага.
