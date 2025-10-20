РФ запустила серийное производство авиабомб с дальностью поражения до 200 км, - ГУР
Российские оккупанты наращивают серийное производство авиационных бомб, в частности "Гром-1" и "Гром-2", и вводят новые унифицированные модули управления. Дальность поражения авиабомб составляет до 200 км.
Об этом сказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".
По его словам, в течение сентября-октября Россия разрабатывала, а сейчас уже применяет в боевых испытаниях авиабомбы с новыми модулями управления. Эти модули существенно увеличивают боевую дальность - ожидается, что она составит около 150-200 километров.
Во время одного из последних испытаний бомбы достигали дистанции в 193 км.
Скибицкий также указал на другие характеристики новых боеприпасов: повышенную устойчивость к системам электронной борьбы и технические решения, которые позволяют наносить удары на большее расстояние.
По его словам, на российских предприятиях уже начинается серийное производство таких комплексов. Россияне дают названия таким бомбам вроде "Гром-1", и "Гром-2", хотя они еще могут варьироваться.
"Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим в других городах - это именно тот подход, который применяет Российская Федерация", - резюмировал Скибицкий.
Напомним, днем 28 июня 2025 года в Днепре прогремел взрыв.
Впоследствии председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в пригороде Днепра ПВО сбила новейшую бомбу-ракету "Гром-1".
з ЗЄлєнським ми паБєдім !
.
Всім савани готувати?
.
А в нас всі збройні програми закриті. Кому потрібна та зброя під час війни. А ось на асфальт грошей не жаліють. Це якесь божевілля. По три рази на рік перекладаюьб асфальт на одній і тій самій вулиці.
опять запад? вопросов к зелени нет?
