РФ запустила серийное производство авиабомб с дальностью поражения до 200 км, - ГУР

Российские оккупанты наращивают серийное производство авиационных бомб, в частности "Гром-1" и "Гром-2", и вводят новые унифицированные модули управления. Дальность поражения авиабомб составляет до 200 км.

Об этом сказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

По его словам, в течение сентября-октября Россия разрабатывала, а сейчас уже применяет в боевых испытаниях авиабомбы с новыми модулями управления. Эти модули существенно увеличивают боевую дальность - ожидается, что она составит около 150-200 километров.

Во время одного из последних испытаний бомбы достигали дистанции в 193 км.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ впервые выпустила КАБ в сторону Полтавщины

Скибицкий также указал на другие характеристики новых боеприпасов: повышенную устойчивость к системам электронной борьбы и технические решения, которые позволяют наносить удары на большее расстояние.

По его словам, на российских предприятиях уже начинается серийное производство таких комплексов. Россияне дают названия таким бомбам вроде "Гром-1", и "Гром-2", хотя они еще могут варьироваться.

"Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим в других городах - это именно тот подход, который применяет Российская Федерация", - резюмировал Скибицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия усовершенствовала ракетное вооружение и дроны и меняет тактику нанесения ударов, - Скибицкий

Напомним, днем 28 июня 2025 года в Днепре прогремел взрыв.

Впоследствии председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в пригороде Днепра ПВО сбила новейшую бомбу-ракету "Гром-1".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ