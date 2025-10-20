РУС
3 451 64

РФ запустила серийное производство авиабомб с дальностью поражения до 200 км, - ГУР

Российская бомба-ракета Гром-1

Российские оккупанты наращивают серийное производство авиационных бомб, в частности "Гром-1" и "Гром-2", и вводят новые унифицированные модули управления. Дальность поражения авиабомб составляет до 200 км.

Об этом сказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

По его словам, в течение сентября-октября Россия разрабатывала, а сейчас уже применяет в боевых испытаниях авиабомбы с новыми модулями управления. Эти модули существенно увеличивают боевую дальность - ожидается, что она составит около 150-200 километров.

Во время одного из последних испытаний бомбы достигали дистанции в 193 км.

Скибицкий также указал на другие характеристики новых боеприпасов: повышенную устойчивость к системам электронной борьбы и технические решения, которые позволяют наносить удары на большее расстояние.

По его словам, на российских предприятиях уже начинается серийное производство таких комплексов. Россияне дают названия таким бомбам вроде "Гром-1", и "Гром-2", хотя они еще могут варьироваться.

"Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим в других городах - это именно тот подход, который применяет Российская Федерация", - резюмировал Скибицкий.

Напомним, днем 28 июня 2025 года в Днепре прогремел взрыв.

Впоследствии председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в пригороде Днепра ПВО сбила новейшую бомбу-ракету "Гром-1".

бомба (379) Скибицкий Вадим (295) ГУР (622) война в Украине (6580)
Топ комментарии
+24
А у потужного гундосика вечірні відоси незламності. Отак і воює Україна. 73%, щоб ви здохли
20.10.2025 16:52 Ответить
+20
Це вже перемога Зеленского, чи тіко розігрів?
20.10.2025 16:52 Ответить
+18
дамо їм відповідь нашими авіабомбомбами, а саме.........а нема нічого. Навіть авіабомбу не спроможні зробити у воюючій країні...
20.10.2025 16:52 Ответить
Це вже перемога Зеленского, чи тіко розігрів?
20.10.2025 16:52 Ответить
а в українськім небі розові Фламінги "кря, кря....."

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
20.10.2025 16:55 Ответить
Доволі дивна прдача цієї інформації. І що далі? Це ж кажуть для народу України, наче анонсують «мощь» росії яку нічим не здолати. Навіщо все це?
Всім савани готувати?
20.10.2025 17:50 Ответить
Так, досить дивна. Звикли вже до нікчемних чмобіків на віслюках та інвалідних візках. А тут таке...
20.10.2025 18:16 Ответить
дамо їм відповідь нашими авіабомбомбами, а саме.........а нема нічого. Навіть авіабомбу не спроможні зробити у воюючій країні...
20.10.2025 16:52 Ответить
технічно можем багато, та гроші сотнями мільярдів крадут кловуни та їх міндічі.
показать весь комментарий
А у потужного гундосика вечірні відоси незламності. Отак і воює Україна. 73%, щоб ви здохли
20.10.2025 16:52 Ответить
увечері знову буде пирскати слиною на телеекран

.
20.10.2025 16:57 Ответить
то ти бажаеш ббільшості населенню України сдохнути? а не боїшся що відбудеться навпаки , здохне нвелика купка гандонів такіх як ти .
показать весь комментарий
Гандон це Вячеслав Перов,використаний гандон,бо його використали для досягнення свої цілей у 2019 році,а Сергей Босецкий адекватно та правдиво написав свою думку з приводу того що відбувається.
20.10.2025 17:21 Ответить
вийди на вулицю і скажи людям в облича що вони 73% ганедони гадаю тебе разом з твоїм бецецьким вони за 5 хвилин забьють ногами і будуть праві
20.10.2025 17:26 Ответить
Я це завжди говорю, коли чую про ціни, пенсії чи війну. Кажу : це ви вибрали ЗЕбанутих і його команду, то не нарікайте на блазня а поцілуйте його в сраку. Максимум, що вони відповідають, що не було з кого вибирати. Вибрали-б Пороха - не було-би ніякої війни, тому що ***** реально боявся Пороха, і він по справжньому займався обороною, а шут ремонтував дороги для кацапських танків, щоб Київ за 3 дні. А тупе бидло вибрало блазня, який чотири рази ховався від призову і став верховним гівнокомандуючим. Варто було подивитись на морду бубочки в 19 році - ну типовий пасивний *******. Це зараз він став трохи схожим на мужика с небритою мордою
20.10.2025 17:48 Ответить
твое пороха зробило все що люди готові готові були голосувати хочь за табуретку а не за нього. так що подякуй йому бо саме вінг привів до влади оце. добре він боронив країну , у відповідь на окупацію кацапстаном Криму та Донбасу не те що не розірвав дистосунків з РФ а весело торгував . так що подякуй за сьогоднішню війну самке йому
20.10.2025 18:08 Ответить
Тут уже почали брехати. Табуретка ж і привела війну!🧐
показать весь комментарий
Тож, носіїв-запускачів цих бомб слід зустрічати дальнобійними ракетами "повітря-повітря". А ще краще - на аеродромах їх базування.
показать весь комментарий
Клоуни не дозволять.
показать весь комментарий
Точно, асфальтом! Потужно і незламно!
показать весь комментарий
Гнів і неприязнь до зебілів у владі, пацифістська політика яких накликала в Україну велику війну з пітьмою, не повинні сіяти зневіру і скепсис щодо спроможності ЗСУ нищити ворога. Тим більше, що певні зсоби для цього є. Як для даного випадку - це ракети АІМ-120D на платформі F-16 чи Mirage-2000.
показать весь комментарий
Я думаю ці бомби уже по ціні наближаються до крилатих ракет. Тому їх уже можна збивати ППО. Це як з шахедами - реактивні і високі і швидкі, але уже занадто дорогі, ракетами уже "рентабельно" збивати.
показать весь комментарий
Києву приготуватись.

А в нас всі збройні програми закриті. Кому потрібна та зброя під час війни. А ось на асфальт грошей не жаліють. Це якесь божевілля. По три рази на рік перекладаюьб асфальт на одній і тій самій вулиці.
показать весь комментарий
Хіба тільки Києву?
показать весь комментарий
В Київ КАБи давно не летіли. Ще з 2022. Дехто підзабув що це таке.
показать весь комментарий
так вони не долітають до цілі
показать весь комментарий
на Полтаву запустили вона впала в степу
показать весь комментарий
Вроде бы 60 км не долетела.
показать весь комментарий
Ти на основі аж однієї бомби по Полтаві зробив висновок, що всі не долітають? Потужно!
показать весь комментарий
паливо не той системи
показать весь комментарий
Недооцінка ворога це такий самий іпанізм як і переможні конвульсії зеблазня
показать весь комментарий
Ми їх фуфломінгами закидаємо. Вже по https://1zahid.com/info/the-economist-********-uzhe-b-ye-flamingo-po-rf-i-do-kintsya-zhovtni-vyjde-na-7-raket-na-dobu/ 7 штук на добу робиться!
показать весь комментарий
А в Україні модернізували дію марафону, який діє не тільки на теренах України, в і за кордоном, на них хто давно виїхав. Всі знають, що ми перемагаємо - решта російське ІПСО і прояви порохоботів.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Як відомо, один фуфломінг вартує десяти томагавків. Ну. як вартує - по ціні звичайно, а те, що він не літає, то із за того, що до цього часу не можуть правильний розовий відтінок підібрати
показать весь комментарий
цікаво,а коли нова потужна ракета розова скумбрія буде?
показать весь комментарий
зєля ввечері серійно випустить відосик, із дальністю ураження в кожній точці земної кулі, кожного телевізора!
показать весь комментарий
а в мене нема телевізора
показать весь комментарий
В мене теж. Не знаю як жити без марафону. Ломка замучила вже.
показать весь комментарий
Це от от скоро мир чи ще ні? Мабуть сигнал до миру так?
показать весь комментарий
Трамп вопит "пис нот вар айвилл сейв юр лайвс". Кымчен Пу лыбится, похлопывая его по спине "йес, йес май френд".
показать весь комментарий
А мали б запустити відосік про те що в них зовсім скоро будуть авіабомби на 200, та що там - на 500 км, залишилось зовсім трохи, ось-ось серійне виробництво... після чого всратись.
показать весь комментарий
період, коли з носіями УМПК можно було боротись у повітрі незворотньо пройобаний через боягузство заходу надавати максимально далекобійні ракети "повітря-повітря". Тепер проблема стала на два порядки складніше, бо тепер треба перепахувати ракетами летовища на відстані до тисячі км від кордонів. Тобто війна подовжена ще на багато років.
показать весь комментарий
"через боягузство заходу надавати максимально далекобійні ракети "повітря-повітря"

опять запад? вопросов к зелени нет?
показать весь комментарий
ні, нема. Є питання до 13,5 мільйонів виборців.
показать весь комментарий
там крайних уже не найдешь
показать весь комментарий
ну так. Вони всі якось випарувались, і тепер хєр хто признається що голосував за чувака, якого за гроші викупили з москви у маслякова.
показать весь комментарий
Эта бомба никак не может быть заменой КАБу с УМПК. Просто потому что она дорогая и достаточно сложная в производстве. Если на ней стоит двигатель то это по сути уже крылатая ракета, у которой просто сильнее ограничена возможность маневра и дальность полета. Вся опасность классических КАБов в их дешевизне и возможности массово заваливать ими линию фронта и ближайшие тылы. Блохолеты подходят на 40-50 км к линии фронта на высоте в 10 км и сбрасывают бомбы. И мы ничего не можем им сделать, за редким исключением когда решаются провести наземную засаду. И судя по отчетам на нас такие бомбы падают ежедневно сотнями. Причем самолет который идет на сброс бомб наши видят абсолютно точно, но поразить его нечем. Почему - не знаю.
показать весь комментарий
З язика зняв. Аналогічно і з реактивними шахедами.
показать весь комментарий
Знають люди котрі розробляли ось цю систему ППО-ПРО. Знає гнида чому він зупинив всі ракетні програми. Не знає ота грьобана більшість шо обрала гвидона ************ - бо по гамномарафону про це ніколи не скажуть - там Трамп винен шо не дає ракет бубочке - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ
показать весь комментарий
Хріново.
показать весь комментарий
До цієї новини буде мінімум 5 гундосиків щоб забити єфір
показать весь комментарий
показать весь комментарий
ПОРА повернутись до українського ЯО
показать весь комментарий
Томагавки все одно не гавкають
показать весь комментарий
Ви ж розумієте, що це нереально?
показать весь комментарий
Повертайтеся. Одне питання - як? Під керівництвом діючої влади не спромоглися виготовити самого елементарного мін. Зробили сто тисяч браку на мільярди гривень.
показать весь комментарий
А що там з українським кабом, що нібито вже пройшов випробування? От цікаво,чому всі говорять про українські ракети на кшталт фламінго і майже ніхто не питає про українські каби?
показать весь комментарий
а смысл? кабы там где и фламинго
показать весь комментарий
Зате як ми сміємось з рашистів. А ***** використовує кожну хвилину пока ви проводите консультації і переговори, для модернізації і побудови нової армії. Скоро рашисти бомбами будуть не тільки Одесу і Херсон а і Київ бомбити. А що Зеля випускає крім соплів? Зеля готується до путінського миру? Ще дайте рашистам пів року-рік перемир'я і рашисти потім просто Україну авіаударами доб'ють за три дні. Де наші фламінги і Нептуни? Зеля чекає поки рашисти ще й ПВО своє підсилять і модернізують і тоді в сраку собі всі ці дрони і фламінги засунь
показать весь комментарий
І шо? Вавин Бойовий Лазер (ВБЛ) її засліпить за десять кілометрів , або взагалі знищить за три кілометра .Вечером у Вавиних Бойових Відосиках (ВБВ) сам Вава добре поставленим голосом,виразно толково всім пояснить як це безнадійно виснажує залишки ресурсів кацапів.
показать весь комментарий
От вам і на... А ми слухаємо нескінчені балачки про хламінго.
показать весь комментарий
Доєндаюсь до тих, хто цікавиться: а де ж наші Нептуни, Сапсани, Фламінги?
показать весь комментарий
26 липня 2022
https://defence-ua.com/news/jakbi_zsu_mali_otrk_grim_2_z_tisjacheju_raket_zhodnih_bojovih_dij_ne_bulo_b_rechnik_komanduvannja_ps_zsu-8303.html Якби ЗСУ мали ОТРК "Грім-2" з тисячею ракет, жодних бойових дій не було б"...


https://defence-ua.com/news/jakbi_zsu_mali_otrk_grim_2_z_tisjacheju_raket_zhodnih_bojovih_dij_ne_bulo_b_rechnik_komanduvannja_ps_zsu-8303.html
20.10.2025 17:54 Ответить
"Мудрий нарід" проміняв нашу вітчизняну балістику на клоунський хрєн. Дуже дивний обмін.
показать весь комментарий
Ага. І навіть з Криму кацапи втекли б. Не набридло ще маячню верзти?
показать весь комментарий
