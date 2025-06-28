В Днепре раздался взрыв: ПВО сбила новейшую бомбу-ракету "Гром-1" (обновлено)
Днем 28 июня 2025 года в Днепре прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Воздушные силы информировали о пусках вражеской тактической авиацией управляемых авиабомб курсом на Днепропетровщину.
Соцсети утверждают, что КАБ долетел до пригорода Днепра. Впрочем, пока официального подтверждения этой информации нет.
Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в пригороде Днепра ПВО сбила новейшую бомбу-ракету "Гром-1".
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Є пасивні і активні КАБи.
Активні бувають з ракетним, реактивним чи іншого типу двигуном.
Або мовчати, якщо не в темі.
Гром-Э1 активна КАБ. Гром-Э2 пасивна КАБ.
Запуск "Гром‑1" розпочався у 2023 році, хоча розробка на базі Х‑38 ведеться ще з 2015 року.
Стартова вага - 594 кг, бойова частина - 315 кг, максимальна дальність - до 120 км. Навігація - інерційна + супутникова (ГЛОНАСС/GPS).
Відрізняючись від свого старшого аналога "Гром‑2", "Гром‑1" має власний двигун і більшу дальність, що робить її більш загрозливою.
.
Створювали "грім" на базі ракети Х-38. Оглядачі Defense Express називають проєкт "максимально дивним", адже Х-38 сама по собі має доволі небезпечні характеристики - надзвукову швидкість за дальності стрільби до 40 км
Система наведення тут загалом ні до чого.
Вона має відносини тільки до умов застосування і КВО.
Головнокомандуючому нудно, всі ці каби дрони війська...
А, ні немає. Натомість є молоді і пихаті торгівці зброєю з числа екскортниць.
По суті, "Гром-Э1" є гібридом плануючої бомби та ракети, спробою перетворити фугасні авіабомби на високоточну зброю. Цей гібрид має крила, що розкриваються в повітрі, забезпечуючи дальність і точність. Після скидання запускається стартовий ракетний двигун, через деякий час починає працювати маршовий ракетний двигун. Ракета-бомба https://missilery.info/missile/9a7759 може знижуватись на ціль під великим кутом.
Самі росіяни класифікують снаряд як "авіаційна керована ракета". Вона оснащена інерціальною та супутниковою системами наведення. Це дозволяє використовувати ракету проти стаціонарних нерухомих цілей, по раніше завантажених координатах.
Створювали "грім" на базі ракети Х-38. Оглядачі Defense Express називають проєкт "максимально дивним", адже Х-38 сама по собі має доволі небезпечні характеристики - надзвукову швидкість за дальності стрільби до 40 км.
Якщо на базі університетів то там обладнання не змінювалось ще коли я вчився багато років назад, щось купили мінімально щоб водити екскурсії та і все.
Недавно почитав наші наукові статті по АІ брєд 4-5 річної давнини, фактично відстали на ціле покоління, і дивно що воно ще й ранжується в пошуку, мабуть якось накручують або один на одного посилаються, сумнівають що то хтось читає.
А ви кажете про багаторазову ракету, де потрібно потужні компютерні системи для моделювання. Які зовсім у нас відсутні.
Це КР зменшеного радіусу дії, тому коштує вона значно дорожче за звичайну масову ФАБ з УМПК.
Тому русня не буде їх кидати як звичайні ФАБ з УМПК, сотнями на день.
І збити їх легше. Ви ж пам'ятаєте, що одна з головних проблем ФАБ з УМПК - це те, що їх майже неможливо збити звичайними ЗКР. Цю бомбу-ракету, як бачимо, можна.
Це не перемогу, просто щоб паніки менше було.
"Бандеролі" - так звані реактивні шахеди, з'явились вже давно, але масового застосування немає. Бо значно дорожчі, ішакєд принципово дешевше.
старі КАБи не мали двигуна і їх було важко зловити на підльоті, а нові варіати мають двигун і залишають тепловий слід - ціль для ракет з ІФчервоною головкою наведення
.
Так що так, йому винні, в першу чергу виконавча влада на чолі з президентом та прем'єром.