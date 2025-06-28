У Дніпрі пролунав вибух: ППО збила новітню бомбу-ракету "Гром-1" (оновлено)

Вдень 28 червня 2025 року у Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Повітряні сили інформували про пуски ворожою тактичною авіацією керованих авіабомб курсом на Дніпропетровщину.

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Соцмережі стверджують, що КАБ долетів до передмістя Дніпра. Втім, наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в передмісті Дніпра ППО збила новітню бомбу-ракету "Гром-1".