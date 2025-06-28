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Новини Атака на Дніпро
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У Дніпрі пролунав вибух: ППО збила новітню бомбу-ракету "Гром-1" (оновлено)

Вибух у Дніпрі

Вдень 28 червня 2025 року у Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Повітряні сили інформували про пуски ворожою тактичною авіацією керованих авіабомб курсом на Дніпропетровщину.

Також читайте: Рашисти вдарили по місту Самар на Дніпропетровщині: 5 загиблих та 25 поранених (оновлено)

Соцмережі стверджують, що КАБ долетів до передмістя Дніпра. Втім, наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. 

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в передмісті Дніпра ППО збила новітню бомбу-ракету "Гром-1".

Автор: 

вибух (4535) Дніпро (3322) КАБ (396) Дніпропетровська область (3936) Дніпровський район (117)


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Топ коментарі
+26
У відповідь, як завжди, буде два потужних вечірніх гундосика замість одного.
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28.06.2025 12:08 Відповісти
+15
А в нас такі є?
А, ні немає. Натомість є молоді і пихаті торгівці зброєю з числа екскортниць.
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28.06.2025 13:09 Відповісти
+14
А де українськи ракети Грім-2 - та де, де, ось там у ..... ленкі зеленской, шо давали кошти за координати українських військових для ракет рашистів гром-1.
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28.06.2025 13:09 Відповісти
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Ціль летіла ~13 хвилин з моменту пуску, ймовірно - гібрид Кабу та ракети з збільшенною діяльністю. (с)
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28.06.2025 11:59 Відповісти
Не буває "гібриду Кабу та ракети".
Є пасивні і активні КАБи.
Активні бувають з ракетним, реактивним чи іншого типу двигуном.
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28.06.2025 13:12 Відповісти
КАБ з ракетним двигуном цілком можна назвати "гібридом КАБу та ракети".
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28.06.2025 13:26 Відповісти
Можна. Але краще називати речи своїми іменами.
Або мовчати, якщо не в темі.
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28.06.2025 13:31 Відповісти
Ну - якщо ти не в темі, то краще й мовчи, бо кацапи взагалі називають "Гром-1" ракетою.
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28.06.2025 15:17 Відповісти
Срав і сцяв я на кацапів. Х-38 крилата ракета повітря-земля.
Гром-Э1 активна КАБ. Гром-Э2 пасивна КАБ.
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28.06.2025 15:29 Відповісти
Гром-2 все ж таки ракета - не ФАБ з крильцями та двигуном, а ракета в спеціальному корпусі і з відповідним наведеннням:

Запуск "Гром‑1" розпочався у 2023 році, хоча розробка на базі Х‑38 ведеться ще з 2015 року.
Стартова вага - 594 кг, бойова частина - 315 кг, максимальна дальність - до 120 км. Навігація - інерційна + супутникова (ГЛОНАСС/GPS).
Відрізняючись від свого старшого аналога "Гром‑2", "Гром‑1" має власний двигун і більшу дальність, що робить її більш загрозливою.

.
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28.06.2025 15:59 Відповісти
Самі росіяни класифікують снаряд як "авіаційна керована ракета". Вона оснащена інерціальною та супутниковою системами наведення. Це дозволяє використовувати ракету проти стаціонарних нерухомих цілей, по раніше завантажених координатах.

Створювали "грім" на базі ракети Х-38. Оглядачі Defense Express називають проєкт "максимально дивним", адже Х-38 сама по собі має доволі небезпечні характеристики - надзвукову швидкість за дальності стрільби до 40 км
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28.06.2025 16:02 Відповісти
https://espreso.tv/poyasnuemo-shcho-take-grom-1-rosiyska-raketa-shcho-naybilshe-shkodi-zavdae-ne-zsu-a-tsivilnomu-naselennyu Що таке "Гром-1"➡️
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28.06.2025 13:21 Відповісти
❗️ Ймовірно, КАБ долетів майже до Дніпра - у місті гучно, спрацювала ППО
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28.06.2025 12:00 Відповісти
У відповідь, як завжди, буде два потужних вечірніх гундосика замість одного.
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28.06.2025 12:08 Відповісти
Ще гундосики будуть в коментарях)
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28.06.2025 12:11 Відповісти
І «НЕЗЛАМНЕ» сидіння, СРАТЬєхав нікчемних, з урядового кварталу, на шоу - «СТАВКА і заслухав»…
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28.06.2025 13:14 Відповісти
Буде чергова подорож кудись, за незламними папірцями.
Головнокомандуючому нудно, всі ці каби дрони війська...
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28.06.2025 13:40 Відповісти
https://t.me/voynareal/117333 ❗️Новим КАБом «Гром-Е1» щойно було атаковано Дніпро - має дальність ураження до 120 км
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28.06.2025 12:33 Відповісти
А в нас такі є?
А, ні немає. Натомість є молоді і пихаті торгівці зброєю з числа екскортниць.
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28.06.2025 13:09 Відповісти
бац бай і мимо
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28.06.2025 12:34 Відповісти
у кацапів ще є ***** болванок під каби. А чи вистачить у нас ппо?
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28.06.2025 13:10 Відповісти
А обов'язково перехоплювати все чим по тобі б'ють? Чи може краще теж випалювати Сосію під корінь всім чим можна і зробити з неї безлюдну пустелю
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28.06.2025 14:01 Відповісти
https://t.me/huevuy_dnepr/39971 На відео видно, як ППО успішно спрацьовує у передмісті, повідомляють монітори.
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28.06.2025 12:36 Відповісти
Авіаційна ракета "Гром-1" розроблялась для використання з нових винищувачів Су-57, але також була інтегрована у систему озброєння літаків Су-34, Су-35 та Су-30. Ракета, масою 594 кг (осколково-фугасна бойова частина 315 кг), оснащена ракетним двигуном і здатна долати відстань до 120 км.

По суті, "Гром-Э1" є гібридом плануючої бомби та ракети, спробою перетворити фугасні авіабомби на високоточну зброю. Цей гібрид має крила, що розкриваються в повітрі, забезпечуючи дальність і точність. Після скидання запускається стартовий ракетний двигун, через деякий час починає працювати маршовий ракетний двигун. Ракета-бомба https://missilery.info/missile/9a7759 може знижуватись на ціль під великим кутом.

Самі росіяни класифікують снаряд як "авіаційна керована ракета". Вона оснащена інерціальною та супутниковою системами наведення. Це дозволяє використовувати ракету проти стаціонарних нерухомих цілей, по раніше завантажених координатах.

Створювали "грім" на базі ракети Х-38. Оглядачі Defense Express називають проєкт "максимально дивним", адже Х-38 сама по собі має доволі небезпечні характеристики - надзвукову швидкість за дальності стрільби до 40 км.
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28.06.2025 13:05 Відповісти
А де українськи ракети Грім-2 - та де, де, ось там у ..... ленкі зеленской, шо давали кошти за координати українських військових для ракет рашистів гром-1.
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28.06.2025 13:09 Відповісти
😢
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28.06.2025 13:10 Відповісти
Нам ідеально би зробити багаторазову ступінь ракети (як у маска), така, щоб взлітала десь в закарпатті, а приземлялась за дніпром, щоб виводити корисний вантаж (хочаб до тони) в умовний космос (100+км). Там атмосфета дуже рідка, вантаж теоретично може летіти хоч до владівостока. Таким вантажем можна розїбати будь який завод на рф.
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28.06.2025 13:09 Відповісти
яку ж херню ти щойно написав
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28.06.2025 13:14 Відповісти
Багаторазова ступінь - це херня? Знаєш скільки країн вже розробляють, а деякі вже тестові випробування проводять багаторазової ступні. Десяток точно назбираеться. Це майбутнє, якщо вдастся розробити і впровадити багаторазовий пуск вантажів в космос, в майбутньому ми зможемо конкурувати з іншими країнами.
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28.06.2025 13:24 Відповісти
я не про багаторазову ступінь...
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28.06.2025 14:15 Відповісти
А асфальтовий каток не підійде?
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28.06.2025 13:14 Відповісти
У нас з не те що з мінами проблеми, у нас вибухівку військові самі "варять". А ви тут про якісь технології інших цивілізацій розповідаєте. Так само можна помріяти про Зірку Смерті.
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28.06.2025 13:15 Відповісти
так з нами весь світ.. чи нє?
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28.06.2025 13:19 Відповісти
Та ні: то ми весь світ захищаємо
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28.06.2025 13:25 Відповісти
Немає кому розробляти, наукові інститути перетворились у відстійник пенсіонерів та засіб відмивання грошей.

Якщо на базі університетів то там обладнання не змінювалось ще коли я вчився багато років назад, щось купили мінімально щоб водити екскурсії та і все.

Недавно почитав наші наукові статті по АІ брєд 4-5 річної давнини, фактично відстали на ціле покоління, і дивно що воно ще й ранжується в пошуку, мабуть якось накручують або один на одного посилаються, сумнівають що то хтось читає.

А ви кажете про багаторазову ракету, де потрібно потужні компютерні системи для моделювання. Які зовсім у нас відсутні.
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28.06.2025 13:55 Відповісти
Та давно є такі ракети - це ще совкові Точка -У. І не треба Закарпаття. А по втробництву зброї та ракет з 14 року це - Вільха та її аналоги. Є ще крилати ракети Нептун. І вішенка на торті - Грім-2 - замовлення МО України - 500 км(по інфі Головного Конструктора - підприємству нічого не варте розігнати ракету і на 1000 км.). Завадою цим ракетам став український, мудрильний, нарід - котрий вирішив - А, нахріна нам ВІРА, МОВА, АРМІЯ, коли є шлімазел зеленский і хуже не будет - ахуі...льний варіант - зеленский з свома менеджерами краде сотні міліардів, розводить увесь світ на бабло - та начетбто на зброю для ЗСУ - їх вони теж крадуть - а у відповідь ху...ло дає йьому красти і вбиває патріотів України. Це кошти. Чому Індія та Пакістан, много десятків років війна Ісраєль-Іран - тиждень - і все - а тут четвертий рік кровавої війни і ніхера - але для ідіотів - Мінськи - то все херня - ми зробимо краще.
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28.06.2025 14:06 Відповісти
Це не ФАБ з УМПК.
Це КР зменшеного радіусу дії, тому коштує вона значно дорожче за звичайну масову ФАБ з УМПК.
Тому русня не буде їх кидати як звичайні ФАБ з УМПК, сотнями на день.
І збити їх легше. Ви ж пам'ятаєте, що одна з головних проблем ФАБ з УМПК - це те, що їх майже неможливо збити звичайними ЗКР. Цю бомбу-ракету, як бачимо, можна.
Це не перемогу, просто щоб паніки менше було.
"Бандеролі" - так звані реактивні шахеди, з'явились вже давно, але масового застосування немає. Бо значно дорожчі, ішакєд принципово дешевше.
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28.06.2025 13:15 Відповісти
Збити цю ху@ню то можно. Тільки це ще одна ху@ня яка буде виснажувати ППО
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28.06.2025 13:42 Відповісти
Хто вам сказав що її збили? Може вона сама впала?
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28.06.2025 13:44 Відповісти
Пошукай у себе в городі.
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28.06.2025 15:53 Відповісти
Думаю що ЗРК легко зібє, якщо такий використовує зенітні ракети не з тепловою гсн.
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28.06.2025 13:50 Відповісти
Кацапня як завжди намагається вбити та залякати цивільне населення щоб якось замилити очі своїй біомасі, компенсувати їй колосальну кількість дохлих та скалічених Ванючок.
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28.06.2025 13:28 Відповісти
у пуйла агонія ,ось він і веде як пацюк загнаний в куток
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28.06.2025 13:45 Відповісти
Так і є. Рашистські терористи ціленаправлено цілять по цивільних об'єктах щоб вбити якомога більше мирних людей. А потім після кожного обстрілу в українських соцмережах вилазять рашистські боти з наративами що Україні потрібно вже змиритись і капітулювати, щоб підбурити українське суспільство і вивести його на вулиці. Раз вже пішла така фуйня то ми теж повинні випалювати Сосію до чорної землі нехай вони верещать що потрібно Сосії вже припинити війну
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28.06.2025 14:08 Відповісти
нова і так легко збивається
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28.06.2025 13:43 Відповісти
Пустили звичайну зенітну ракету по тепловому сліду.
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28.06.2025 14:16 Відповісти
саме тому й так легко збивається -

старі КАБи не мали двигуна і їх було важко зловити на підльоті, а нові варіати мають двигун і залишають тепловий слід - ціль для ракет з ІФчервоною головкою наведення
.
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28.06.2025 16:08 Відповісти
А Зеленський пустить по раші два дрони! Бо нема за 6 років президентства чим бити! Де ракети дееее?
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28.06.2025 14:35 Відповісти
В 3,14де! Виробляй, що шмарклі жуєш? Попривикали, що хтось тобі винен.
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28.06.2025 15:55 Відповісти
Так він податки платить навіть коли хліб купляє, щоб на ті гроші виплачувались з/п і тим хто виробляє ракети і тим хто дає завдання виробляти ракети і на самі ракети.
Так що так, йому винні, в першу чергу виконавча влада на чолі з президентом та прем'єром.
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28.06.2025 16:15 Відповісти
Дальність ураження при скиданні з висоти 12 км - до 120 кмДальність ураження при скиданні з висоти 5 км - бл. 35 км, звідки ця тварюка долетіла аж до Дніпра?
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28.06.2025 17:02 Відповісти
 
 