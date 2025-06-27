Рашисти вдарили по місту Самар на Дніпропетровщині: 5 загиблих та 23 поранених (оновлено)
У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики та рух швидкісної цілі в бік міста.
За даними Суспільного, у місті пролунали вибухи.
Глава ОВА Сергій Лисак заявив, що вибухи пролунали у місті Самар.
У Дніпрі згодом пролунали повторні вибухи. РФ випустила ракету в бік міста Самар.
Згодом очільник області повідомив, що внаслідок ракетного удару РФ є загиблі та поранені. Виникла пожежа.
Відомо про трьох загиблих та 14 поранених.
Кількість загиблих у місті Самар зросла до чотирьох.
17 людей постраждали. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка - "важкі". Решта в стані середньої тяжкості.
Станом на 14:10 відомо, що у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час ракетної атаки.
Постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Путло на трибунал одразу поклав те, що ЛІДОР колись клав на піаніно.
от, як бути?
всі договорняки у сраку.....
багато зустрічався.
а, саме головне позаглядав у руде очко, десь на вже традиційній, табуретці.
аааа...
все вірно.
хай що хоче, те й робить, аби прикольно та поржати під пивас.
ну, нарешті, я зустрів тебе зелений дегенерат.
Тебе это тоже Скабеева рассказала? Или на соловьином помете наслушался?
Иди нах, бот свежеиспеченный.