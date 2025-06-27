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Новини Атака на Дніпро
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Рашисти вдарили по місту Самар на Дніпропетровщині: 5 загиблих та 23 поранених (оновлено)

РФ вдарила по Дніпру 27 червня 2025 року

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики та рух швидкісної цілі в бік міста.

За даними Суспільного, у місті пролунали вибухи.

Глава ОВА Сергій Лисак заявив, що вибухи пролунали у місті Самар.

У Дніпрі згодом пролунали повторні вибухи. РФ випустила ракету в бік міста Самар.

Згодом очільник області повідомив, що внаслідок ракетного удару РФ є загиблі та поранені. Виникла пожежа.

Відомо про трьох загиблих та 14 поранених.

Кількість загиблих у місті Самар зросла до чотирьох.

17 людей постраждали. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка - "важкі". Решта в стані середньої тяжкості.

Станом на 14:10 відомо, що у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час ракетної атаки.

Постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані.

Читайте: Удар РФ по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 21

Автор: 

Дніпро (3317) обстріл (29527) Дніпропетровська область (3930) Дніпровський район (115) Самарівський район (8) Самар (4)


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Топ коментарі
+28
Ударів у відповідь нема. Ворог відчуває повну безкарність.
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27.06.2025 11:14 Відповісти
+17
зате, найдосвідченіший зе!лідор багато обговорював на полях гааги.
багато зустрічався.
а, саме головне позаглядав у руде очко, десь на вже традиційній, табуретці.
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27.06.2025 11:16 Відповісти
+15
жах, і знову в один і той же час, підори
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27.06.2025 11:08 Відповісти
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жах, і знову в один і той же час, підори
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27.06.2025 11:08 Відповісти
Ударів у відповідь нема. Ворог відчуває повну безкарність.
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27.06.2025 11:14 Відповісти
бо нема вже чім у відповідь бити Хіба що камені жбурляти.
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27.06.2025 13:31 Відповісти
Якщо зараз всі оборонні гроші знову уходять в асфальт, то нехай бьють по воргу асфальтом.
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27.06.2025 16:02 Відповісти
Щось не дуже Путло злякалося того трибуналу, про створення якого пересічним розповів ЛІДОР в Гаазі.

Путло на трибунал одразу поклав те, що ЛІДОР колись клав на піаніно.
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27.06.2025 16:19 Відповісти
а, зе!лідар запланував фотосесію зв скорботним рилом на камери.
от, як бути?
всі договорняки у сраку.....
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27.06.2025 11:18 Відповісти
Знову варвари знищують Дніпро ,коли вже ця рашиська імперія зла зникне назавжди ,здавалось після другої світової війни щось подібне неможливо але є варварський кацапстан ці дибіли живуть ментально в середньовіччі.
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27.06.2025 11:13 Відповісти
Сам по собі мордор не зникне. Йому треба допомогти. Тил нацистської россії - її саме вразливе місце.
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27.06.2025 11:15 Відповісти
Все дуже просто потрібно ще 5 армій (німці, фіни, поляки,японці, балтійські країни і просто взяти і зруйнувати московію раз і на завжди ! Ця клоака жити не дасть нам поки буде існувати
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27.06.2025 11:22 Відповісти
зате, найдосвідченіший зе!лідор багато обговорював на полях гааги.
багато зустрічався.
а, саме головне позаглядав у руде очко, десь на вже традиційній, табуретці.
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27.06.2025 11:16 Відповісти
Слідкуйте за ним уважно і далі. Це дуже важливо! Бо явний дефіцит контролерів та експертів...
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27.06.2025 11:42 Відповісти
ні? не треба?
аааа...
все вірно.
хай що хоче, те й робить, аби прикольно та поржати під пивас.
ну, нарешті, я зустрів тебе зелений дегенерат.
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27.06.2025 11:51 Відповісти
А де наша балістика, яку анонсують кожен тиждень? Єрмак доповів, що "Сапсан" вже пішов у серію. Невже сказав брехню?
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27.06.2025 11:43 Відповісти
Хіба що у вечірньому відосіку бубачка розкаже про необхідність балістичного тиску на расєю
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27.06.2025 12:22 Відповісти
І то, від партнерів....😂😂😂
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27.06.2025 12:29 Відповісти
У Зеленского вже три роки накопичують ракети у відповідь. Страшно подумать, що буде, коли верховний віддасть наказ пуск!
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27.06.2025 12:22 Відповісти
Если правдива инфа что у раши 1600 баллистических ракет против одной баллистической Украинской ракеты то на "паритет"в ракетах как то не похоже
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27.06.2025 12:48 Відповісти
Эхх, влажные кацапские мечты...
Тебе это тоже Скабеева рассказала? Или на соловьином помете наслушался?
Иди нах, бот свежеиспеченный.
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27.06.2025 12:58 Відповісти
Якщо вам,є хоча б 50 років,ви повинні розуміти,що то таке на кацапії "1600 штук",в якому вони стані та все інше, питання лише в тому,що відповіді адекватної по кацапам немає,ми десь наче і є,в Єлабугє,Казані, там за 1000 км...,а є Білгород,Брянск,Курськ...там не треба за тисячу летіти,все набагато простіше, але немає рішення.
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27.06.2025 12:58 Відповісти
Против КАБов решение так и не нашли.Против оптоволоконных Дронов решение не нашли Против шахедов высотных решение не нашли.Против ракет особенно баллистических решение не нашли. С таким подходом к делу перемоги не будет
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27.06.2025 13:17 Відповісти
решеніє не знайшли, зато гроші ********
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27.06.2025 13:49 Відповісти
Бо рішають не проблему, а як освоїти кошти. А може рішал пора замінить?
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27.06.2025 14:25 Відповісти
"рєшеніє"-це свої КАБ -и.
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27.06.2025 15:16 Відповісти
хто знає що там взагалі в самарі що по нему весь час балістика
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27.06.2025 14:22 Відповісти
Криса завелась.
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27.06.2025 14:26 Відповісти
трубний завод Інтерпайп Пінчука
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27.06.2025 14:40 Відповісти
есть підар який зливає інфу, вичислить би свинособаку і *********
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27.06.2025 15:07 Відповісти
 
 