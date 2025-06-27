Рашисти вдарили по місту Самар на Дніпропетровщині: 5 загиблих та 23 поранених (оновлено)

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики та рух швидкісної цілі в бік міста.

За даними Суспільного, у місті пролунали вибухи.

Глава ОВА Сергій Лисак заявив, що вибухи пролунали у місті Самар.

У Дніпрі згодом пролунали повторні вибухи. РФ випустила ракету в бік міста Самар.

Згодом очільник області повідомив, що внаслідок ракетного удару РФ є загиблі та поранені. Виникла пожежа.

Відомо про трьох загиблих та 14 поранених.

Кількість загиблих у місті Самар зросла до чотирьох.

17 людей постраждали. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка - "важкі". Решта в стані середньої тяжкості.

Станом на 14:10 відомо, що у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час ракетної атаки.

Постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані.

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