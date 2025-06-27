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Удар РФ по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 21
Після ракетної атаки РФ по Дніпру 24 червня 2025 року зросла кількість жертв.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вона забрала життя 21 людини. Співчуття рідним і близьким", - заявив він.
Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару. Повідомлялося, що понад 150 постраждалих через удар РФ по Дніпру перебувають у лікарнях.
У Дніпрі середу, 25 червня, оголошували Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. У н.п. Самар агресор вбив двох людей.
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гундоса зе!гніда буде корчити скорбне рило на камери, чи ні?