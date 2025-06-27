УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10666 відвідувачів онлайн
Новини Атака на Дніпро
930 3

Удар РФ по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 21

Кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла

Після ракетної атаки РФ по Дніпру 24 червня 2025 року зросла кількість жертв.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона забрала життя 21 людини. Співчуття рідним і близьким", - заявив він.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару. Повідомлялося, що понад 150 постраждалих через удар РФ по Дніпру перебувають у лікарнях.

У Дніпрі середу, 25 червня, оголошували Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. У н.п. Самар агресор вбив двох людей.

Читайте: РФ масовано атакувала Київщину ракетами та БпЛА: поранено чоловіка

Автор: 

Дніпро (3317) обстріл (29527) Дніпропетровська область (3930) Дніпровський район (115)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я, не пойняв!
гундоса зе!гніда буде корчити скорбне рило на камери, чи ні?
показати весь коментар
27.06.2025 09:46 Відповісти
Кацап, їх вбило твоє *****.
показати весь коментар
27.06.2025 09:47 Відповісти
то, значить, не буде?
показати весь коментар
27.06.2025 09:58 Відповісти
 
 