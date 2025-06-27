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Новости Атака на Днепр
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Удар РФ по Днепру 24 июня: число жертв возросло до 21

Число жертв ракетного удара по Днепру возросло

После ракетной атаки РФ по Днепру 24 июня 2025 года возросло количество жертв.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Она унесла жизни 21 человека. Соболезнования родным и близким", - заявил он.

Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру и Самару. Сообщалось, что более 150 пострадавших из-за удара РФ по Днепру находятся в больницах.

В Днепре среду, 25 июня, объявляли Днем траура по погибшим в результате российской атаки. В н.п. Самар агрессор убил двух человек.

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Автор: 

Днепр (4457) обстрел (28195) Днепропетровская область (4146) Днепровский район (113)


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я, не пойняв!
гундоса зе!гніда буде корчити скорбне рило на камери, чи ні?
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27.06.2025 09:46 Ответить
Кацап, їх вбило твоє *****.
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27.06.2025 09:47 Ответить
то, значить, не буде?
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27.06.2025 09:58 Ответить
 
 