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Новости Атака шахедов на Киевщину Работа ПВО на Киевщине
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РФ массированно атаковала Киевскую область ракетами и БПЛА: ранен мужчина

РФ нанесла ракетные удары и удары БПЛА по Киевской области. Что известно

Российские захватчики ночью атаковали Киевскую область ракетами и беспилотниками. Работали силы ПВО, есть сбитые цели.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранения получил мужчина 1963 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

В целом последствия атаки РФ фиксируются в трех районах области.

В Бориспольском и Фастовском районах повреждены по одному частному дому.

В Белоцерковском районе повреждено помещение шиномонтажа и пять автомобилей.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Оперативные службы продолжают работы над фиксацией и ликвидацией последствий вражеской атаки.

Читайте: ПВО уничтожила цель над Ровенской областью. Никто не пострадал

Автор: 

Киевская область (4237) обстрел (28195) Белоцерковский район (30) Бориспольский район (31) Фастовский район (29)


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Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено

Оце найголовніше
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27.06.2025 09:07 Ответить
Найголовніше що немає влучань в кінчу-заспу і решту котеджних містечок де живуть держиморди, решта куйня
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27.06.2025 09:29 Ответить
там де справжні держиморди живуть, ще з тих часів бункери побудовані
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27.06.2025 10:30 Ответить
Москалями ще на початку великого вторгнення було заявлено що в них немає на меті вбити зеленого
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27.06.2025 10:05 Ответить
Звісно, завдяки чи в змові з зеленим поцом і відбулося вторгнення де зегниди віддали сухопутний коридор до Криму
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27.06.2025 10:09 Ответить
Масовано (?) - 3 будівлі. Та в нас населені пункти десятками випалюють і ніяких "масовано".
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27.06.2025 10:09 Ответить
 
 