РФ массированно атаковала Киевскую область ракетами и БПЛА: ранен мужчина

Российские захватчики ночью атаковали Киевскую область ракетами и беспилотниками. Работали силы ПВО, есть сбитые цели.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранения получил мужчина 1963 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

В целом последствия атаки РФ фиксируются в трех районах области.

В Бориспольском и Фастовском районах повреждены по одному частному дому.



В Белоцерковском районе повреждено помещение шиномонтажа и пять автомобилей.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Оперативные службы продолжают работы над фиксацией и ликвидацией последствий вражеской атаки.

Читайте: ПВО уничтожила цель над Ровенской областью. Никто не пострадал