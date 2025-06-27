РФ массированно атаковала Киевскую область ракетами и БПЛА: ранен мужчина
Российские захватчики ночью атаковали Киевскую область ракетами и беспилотниками. Работали силы ПВО, есть сбитые цели.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранения получил мужчина 1963 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
В целом последствия атаки РФ фиксируются в трех районах области.
В Бориспольском и Фастовском районах повреждены по одному частному дому.
В Белоцерковском районе повреждено помещение шиномонтажа и пять автомобилей.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Оперативные службы продолжают работы над фиксацией и ликвидацией последствий вражеской атаки.
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