РФ масовано атакувала Київщину ракетами та БпЛА: поранено чоловіка

Російські загарбники вночі атакували Київську область ракетами та безпілотниками. Працювали сили ППО, є збиті цілі.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні.

Загалом наслідки атаки РФ фіксуються у трьох районах області.

У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.



У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Оперативні служби продовжують роботи над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожої атаки.

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