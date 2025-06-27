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Новини Атака шахедів на Київщину Робота ППО на Київщині
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РФ масовано атакувала Київщину ракетами та БпЛА: поранено чоловіка

РФ вдарила ракетами та БпЛА по Київщині. Що відомо

Російські загарбники вночі атакували Київську область ракетами та безпілотниками. Працювали сили ППО, є збиті цілі.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні.

Загалом наслідки атаки РФ фіксуються у трьох районах області.

У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.

У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Оперативні служби продовжують роботи над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Читайте: ППО знищила ціль над Рівненщиною. Ніхто не постраждав

Автор: 

Київська область (4131) обстріл (29527) Білоцерківський район (30) Бориспільський район (32) Фастівський район (29)


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Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено

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27.06.2025 09:07 Відповісти
там де справжні держиморди живуть, ще з тих часів бункери побудовані
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27.06.2025 10:30 Відповісти
Москалями ще на початку великого вторгнення було заявлено що в них немає на меті вбити зеленого
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27.06.2025 10:05 Відповісти
Масовано (?) - 3 будівлі. Та в нас населені пункти десятками випалюють і ніяких "масовано".
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27.06.2025 10:09 Відповісти
 
 