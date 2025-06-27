РФ масовано атакувала Київщину ракетами та БпЛА: поранено чоловіка
Російські загарбники вночі атакували Київську область ракетами та безпілотниками. Працювали сили ППО, є збиті цілі.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні.
Загалом наслідки атаки РФ фіксуються у трьох районах області.
У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.
У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Оперативні служби продовжують роботи над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожої атаки.
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