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Новини Обстріли Рівненщини
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ППО знищила ціль над Рівненщиною. Ніхто не постраждав

Обстріл Рівненщини 27 червня. ППО відпрацювала

У ніч на 27 червня сили ППО збили повітряну ціль над Рівненською областю.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. ... На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29517) Рівненська область (1199)


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