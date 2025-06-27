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ППО знищила ціль над Рівненщиною. Ніхто не постраждав
У ніч на 27 червня сили ППО збили повітряну ціль над Рівненською областю.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. ... На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", - йдеться в повідомленні.
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