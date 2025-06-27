1 347 0
ПВО уничтожила цель над Ривненской областью. Никто не пострадал
В ночь на 27 июня силы ПВО сбили воздушную цель над Ривненской областью.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. ... На месте работают представители Сил обороны и других служб", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль