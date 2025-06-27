ПВО уничтожила цель над Ривненской областью. Никто не пострадал

В ночь на 27 июня силы ПВО сбили воздушную цель над Ривненской областью.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. ... На месте работают представители Сил обороны и других служб", - говорится в сообщении.

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