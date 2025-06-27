Рашисты ударили по городу Самар на Днепропетровщине: 5 погибших и 23 раненых (обновлено)
В Днепре во время воздушной тревоги были взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики и движении скоростной цели в сторону города.
По данным Суспільного, в городе прогремели взрывы.
Глава ОВА Сергей Лысак заявил, что взрывы прогремели в городе Самар.
В Днепре позже были повторные взрывы. РФ выпустила ракету в сторону города Самар.
Впоследствии глава области сообщил, что в результате ракетного удара РФ погибли и ранены. Возник пожар.
Известно о трех погибших и 14 раненых.
Число погибших в городе Самар возросло до четырех.
17 человек пострадали. Большинство раненых госпитализированы. Двое мужчин и женщина – "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести.
По состоянию на 14:10 известно, что в больнице скончался 46-летний мужчина, раненный во время ракетной атаки.
Пострадавших на 23. Из них четверо в тяжелом состоянии.
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от, як бути?
всі договорняки у сраку.....
багато зустрічався.
а, саме головне позаглядав у руде очко, десь на вже традиційній, табуретці.
аааа...
все вірно.
хай що хоче, те й робить, аби прикольно та поржати під пивас.
ну, нарешті, я зустрів тебе зелений дегенерат.
Тебе это тоже Скабеева рассказала? Или на соловьином помете наслушался?
Иди нах, бот свежеиспеченный.