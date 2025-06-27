Рашисты ударили по городу Самар на Днепропетровщине: 5 погибших и 23 раненых (обновлено)

В Днепре во время воздушной тревоги были взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики и движении скоростной цели в сторону города.

По данным Суспільного, в городе прогремели взрывы.

Глава ОВА Сергей Лысак заявил, что взрывы прогремели в городе Самар.

В Днепре позже были повторные взрывы. РФ выпустила ракету в сторону города Самар.

Впоследствии глава области сообщил, что в результате ракетного удара РФ погибли и ранены. Возник пожар.

Известно о трех погибших и 14 раненых.

Число погибших в городе Самар возросло до четырех.

17 человек пострадали. Большинство раненых госпитализированы. Двое мужчин и женщина – "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 14:10 известно, что в больнице скончался 46-летний мужчина, раненный во время ракетной атаки.

Пострадавших на 23. Из них четверо в тяжелом состоянии.

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