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Новости Атака на Днепр
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Рашисты ударили по городу Самар на Днепропетровщине: 5 погибших и 23 раненых (обновлено)

РФ нанесла удар по Днепру 27 июня 2025 года

В Днепре во время воздушной тревоги были взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики и движении скоростной цели в сторону города.

По данным Суспільного, в городе прогремели взрывы.

Глава ОВА Сергей Лысак заявил, что взрывы прогремели в городе Самар.

В Днепре позже были повторные взрывы. РФ выпустила ракету в сторону города Самар.

Впоследствии глава области сообщил, что в результате ракетного удара РФ погибли и ранены. Возник пожар.

Известно о трех погибших и 14 раненых.

Число погибших в городе Самар возросло до четырех.

17 человек пострадали. Большинство раненых госпитализированы. Двое мужчин и женщина – "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 14:10 известно, что в больнице скончался 46-летний мужчина, раненный во время ракетной атаки.

Пострадавших на 23. Из них четверо в тяжелом состоянии.

Читайте: Удар РФ по Днепру 24 июня: количество жертв возросло до 21

Автор: 

Днепр (4457) обстрел (28205) Днепропетровская область (4150) Днепровский район (113)


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Топ комментарии
+27
Ударів у відповідь нема. Ворог відчуває повну безкарність.
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27.06.2025 11:14 Ответить
+17
зате, найдосвідченіший зе!лідор багато обговорював на полях гааги.
багато зустрічався.
а, саме головне позаглядав у руде очко, десь на вже традиційній, табуретці.
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27.06.2025 11:16 Ответить
+15
а, зе!лідар запланував фотосесію зв скорботним рилом на камери.
от, як бути?
всі договорняки у сраку.....
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27.06.2025 11:18 Ответить
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жах, і знову в один і той же час, підори
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27.06.2025 11:08 Ответить
Ударів у відповідь нема. Ворог відчуває повну безкарність.
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27.06.2025 11:14 Ответить
бо нема вже чім у відповідь бити Хіба що камені жбурляти.
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27.06.2025 13:31 Ответить
а, зе!лідар запланував фотосесію зв скорботним рилом на камери.
от, як бути?
всі договорняки у сраку.....
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27.06.2025 11:18 Ответить
Знову варвари знищують Дніпро ,коли вже ця рашиська імперія зла зникне назавжди ,здавалось після другої світової війни щось подібне неможливо але є варварський кацапстан ці дибіли живуть ментально в середньовіччі.
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27.06.2025 11:13 Ответить
Сам по собі мордор не зникне. Йому треба допомогти. Тил нацистської россії - її саме вразливе місце.
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27.06.2025 11:15 Ответить
Все дуже просто потрібно ще 5 армій (німці, фіни, поляки,японці, балтійські країни і просто взяти і зруйнувати московію раз і на завжди ! Ця клоака жити не дасть нам поки буде існувати
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27.06.2025 11:22 Ответить
зате, найдосвідченіший зе!лідор багато обговорював на полях гааги.
багато зустрічався.
а, саме головне позаглядав у руде очко, десь на вже традиційній, табуретці.
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27.06.2025 11:16 Ответить
Слідкуйте за ним уважно і далі. Це дуже важливо! Бо явний дефіцит контролерів та експертів...
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27.06.2025 11:42 Ответить
ні? не треба?
аааа...
все вірно.
хай що хоче, те й робить, аби прикольно та поржати під пивас.
ну, нарешті, я зустрів тебе зелений дегенерат.
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27.06.2025 11:51 Ответить
А де наша балістика, яку анонсують кожен тиждень? Єрмак доповів, що "Сапсан" вже пішов у серію. Невже сказав брехню?
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27.06.2025 11:43 Ответить
Хіба що у вечірньому відосіку бубачка розкаже про необхідність балістичного тиску на расєю
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27.06.2025 12:22 Ответить
І то, від партнерів....😂😂😂
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27.06.2025 12:29 Ответить
У Зеленского вже три роки накопичують ракети у відповідь. Страшно подумать, що буде, коли верховний віддасть наказ пуск!
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27.06.2025 12:22 Ответить
Если правдива инфа что у раши 1600 баллистических ракет против одной баллистической Украинской ракеты то на "паритет"в ракетах как то не похоже
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27.06.2025 12:48 Ответить
Эхх, влажные кацапские мечты...
Тебе это тоже Скабеева рассказала? Или на соловьином помете наслушался?
Иди нах, бот свежеиспеченный.
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27.06.2025 12:58 Ответить
Якщо вам,є хоча б 50 років,ви повинні розуміти,що то таке на кацапії "1600 штук",в якому вони стані та все інше, питання лише в тому,що відповіді адекватної по кацапам немає,ми десь наче і є,в Єлабугє,Казані, там за 1000 км...,а є Білгород,Брянск,Курськ...там не треба за тисячу летіти,все набагато простіше, але немає рішення.
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27.06.2025 12:58 Ответить
Против КАБов решение так и не нашли.Против оптоволоконных Дронов решение не нашли Против шахедов высотных решение не нашли.Против ракет особенно баллистических решение не нашли. С таким подходом к делу перемоги не будет
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27.06.2025 13:17 Ответить
решеніє не знайшли, зато гроші ********
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27.06.2025 13:49 Ответить
Бо рішають не проблему, а як освоїти кошти. А може рішал пора замінить?
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27.06.2025 14:25 Ответить
"рєшеніє"-це свої КАБ -и.
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27.06.2025 15:16 Ответить
хто знає що там взагалі в самарі що по нему весь час балістика
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27.06.2025 14:22 Ответить
Криса завелась.
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27.06.2025 14:26 Ответить
трубний завод Інтерпайп Пінчука
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27.06.2025 14:40 Ответить
есть підар який зливає інфу, вичислить би свинособаку і *********
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27.06.2025 15:07 Ответить
 
 