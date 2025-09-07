РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
Россия усовершенствовала ракетное вооружение и дроны и меняет тактику нанесения ударов, - Скибицкий

Россия усовершенствовала ракетное вооружение и дроны, которыми атакует Украину. Следует готовиться к новым комбинированным ударам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в интервью Укринформу.

"Мы реально видим модернизацию, совершенствование ракетного вооружения, беспилотных летательных систем Российской Федерацией по результатам нанесения ударов по нашей стране, прежде всего по гражданской инфраструктуре и нашим предприятиям. Во-первых, в любом случае удары будут комбинированные, включающие БпЛА разных типов, в том числе так называемые ложные цели, крылатые ракеты разного типа базирования - морского "Калибр", воздушного - Х-101, Х-32, и наземного - "Искандер". Противник может использовать как баллистическую ракету, так и крылатую ракету. Но что мы видим? Во-первых, это изменение тактики по нанесению ударов. Второе - это применение модернизированного вооружения", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что тактика применения"шахедов" с начала войны кардинально изменилась. Если раньше они прямолинейно летели на цель, то сейчас могут кружить вокруг Киева несколько часов, менять высоту.

Кроме того, модернизацию проходят и ракеты. Так, крылатая ракета Х-101 на сегодня имеет новые элементы - это средства радиоэлектронной борьбы, двойную боевую часть. Помимо прочего, враг совершенствует системы навигации и управления для преодоления украинской системы радиоэлектронной борьбы.

"То есть, идет эволюция, продолжается совершенствование всех средств вооруженной борьбы и поражения. Именно поэтому говорить о том, что противник остановится на каком-то уровне, это будет неправильно. Например, система "Комета" была восьмиканальная, 12-ти, сейчас 16-ти, а в перспективе уже 32-канальная, что позволит преодолевать систему радиоэлектронной борьбы. То есть, этот процесс у врага будет непрерывный - совершенствование, повышение эффективности нанесения ударов за счет в точности и тому подобное. И соответственно наша задача - эффективно противодействовать этому", - отметил Скибицкий.

ракеты (3704) Скибицкий Вадим (294) Шахед (1438)
Топ комментарии
+15
А що вдосконалила зелена наволоч?Методи мародерства?
07.09.2025 12:45 Ответить
+13
У рашці еволюція а в нас шо - застій? - де вже Фламінго?
07.09.2025 12:38 Ответить
+12
а наша патужна відповідь - вечірні відосики шмарклі
07.09.2025 12:44 Ответить
У рашці еволюція а в нас шо - застій? - де вже Фламінго?
07.09.2025 12:38 Ответить
а наша патужна відповідь - вечірні відосики шмарклі
07.09.2025 12:44 Ответить
Фламінго перефарбовують з рожевого в чорний...
07.09.2025 12:46 Ответить
Технологія "стелс", йолки...
07.09.2025 13:02 Ответить
Та ото ж...
07.09.2025 13:14 Ответить
Там де й довгі нептуни, сапсани, пекли, паляниці, потужні санкції, мільйони дронів, мільярди дерев і гігавати електроенергії - у відосіках.
07.09.2025 13:06 Ответить
А що вдосконалила зелена наволоч?Методи мародерства?
07.09.2025 12:45 Ответить
герой кварталу міндіч вдосконалює унітази до золотих
07.09.2025 13:24 Ответить
Брехливі відосики- гундосики стануть ще потужнішими
07.09.2025 14:01 Ответить
Навіщо ця констатація фактів !Всі це і так розуміють!Де масові удари по рашці і їх заводах, енергетиці, вузловим залізничним станціям і всім іншим???Чи завдання Скібіцького, як і Буданова пропіаритися і все???Де наша робота для знищення / послаблення всього що виготовляється ???
07.09.2025 12:50 Ответить
На всі проблеми у них єдине універсальне рішення: наловити якнайбільше людей.
07.09.2025 13:04 Ответить
А в Україні, міндіч з бакановим і резніковим та гончаруком і дубілєтом, під контролем Свириденко, в ручну, ночами, збирають свою ракету, з 2019 року!! Стефанчуки з разумковим і аброхамієм, ДОНАТЯТЬ з останніх копійок, допомагають їм …
07.09.2025 12:52 Ответить
завдаВАння
07.09.2025 12:55 Ответить
хтось пестить довгий нептун чи розовий фламінго у когось
07.09.2025 12:56 Ответить
П'яні чмобіки, розвал економіки, розвал імперії....Не лише рожеві Фламінги але й рожева пропаганда накриваються мідним тазом.
07.09.2025 12:56 Ответить
Якийсь неправильний ворог, - вдосконалюється і вдосконалюється
07.09.2025 13:10 Ответить
Так, абсолютно не зрозуміло. За всіма розрахунками світових "експердів" після стількох потужних нищівних санкцій рашка давно вже повинна була зубожіти і розвалитись. А вона, чомусь, навпаки, вдосконалюється і нарощує виробництво зброї. Дивний парадокс...
07.09.2025 13:38 Ответить
Шкода, що у кацапів не було ***********, який зупинив би ракетні програми, а натомість саджав би мільярд дерев...
07.09.2025 13:19 Ответить
100%👍
07.09.2025 13:47 Ответить
та ви шо? справді? яка несподіванка з боку москалів! і хто б то міг такого очікувати після абсолютно однозначних, відкритих намірів та висловів пуйла!
07.09.2025 14:28 Ответить
вдосконаленню немає меж і кінця і краю! а коли ж будуть використовувати те, що вже начебто є????
07.09.2025 14:30 Ответить
 
 