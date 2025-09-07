Россия усовершенствовала ракетное вооружение и дроны и меняет тактику нанесения ударов, - Скибицкий

Россия усовершенствовала ракетное вооружение и дроны, которыми атакует Украину. Следует готовиться к новым комбинированным ударам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в интервью Укринформу.

"Мы реально видим модернизацию, совершенствование ракетного вооружения, беспилотных летательных систем Российской Федерацией по результатам нанесения ударов по нашей стране, прежде всего по гражданской инфраструктуре и нашим предприятиям. Во-первых, в любом случае удары будут комбинированные, включающие БпЛА разных типов, в том числе так называемые ложные цели, крылатые ракеты разного типа базирования - морского "Калибр", воздушного - Х-101, Х-32, и наземного - "Искандер". Противник может использовать как баллистическую ракету, так и крылатую ракету. Но что мы видим? Во-первых, это изменение тактики по нанесению ударов. Второе - это применение модернизированного вооружения", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что тактика применения"шахедов" с начала войны кардинально изменилась. Если раньше они прямолинейно летели на цель, то сейчас могут кружить вокруг Киева несколько часов, менять высоту.

Кроме того, модернизацию проходят и ракеты. Так, крылатая ракета Х-101 на сегодня имеет новые элементы - это средства радиоэлектронной борьбы, двойную боевую часть. Помимо прочего, враг совершенствует системы навигации и управления для преодоления украинской системы радиоэлектронной борьбы.

"То есть, идет эволюция, продолжается совершенствование всех средств вооруженной борьбы и поражения. Именно поэтому говорить о том, что противник остановится на каком-то уровне, это будет неправильно. Например, система "Комета" была восьмиканальная, 12-ти, сейчас 16-ти, а в перспективе уже 32-канальная, что позволит преодолевать систему радиоэлектронной борьбы. То есть, этот процесс у врага будет непрерывный - совершенствование, повышение эффективности нанесения ударов за счет в точности и тому подобное. И соответственно наша задача - эффективно противодействовать этому", - отметил Скибицкий.