1 052 16

Росія вдосконалила ракетне озброєння та дрони і змінює тактику завдання ударів, - Скібіцький

скібіцький

Росія вдосконалила ракетне озброєння та дрони, якими атакує Україну. Слід готуватися до нових комбінованих ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми реально бачимо модернізацію, вдосконалення ракетного озброєння, безпілотних літальних систем Російською Федерацією за результатами нанесення ударів по нашій країні, насамперед по цивільній інфраструктурі та наших підприємствах. По-перше, у будь-якому випадку удари будуть комбіновані, які включатимуть БпЛА різних типів, в тому числі так звані хибні цілі, крилаті ракети різного типу базування - морського "Калібр", повітряного - Х-101, Х-32, і наземного - "Іскандер". Противник може використовувати як балістичну ракету, так і крилату ракету. Але що ми бачимо? По-перше, це зміна тактики по нанесенню ударів. Друге - це застосування модернізованого озброєння", - сказав Скібіцький.

Також читайте: В Росії перебувають 11 тис. військових КНДР, ще 6 тис. плануються до відправки, - ГУР

Він зауважив, що тактика застосування "шахедів" від початку війни кардинально змінилась. Якщо раніше вони прямолінійно летіли на ціль, то зараз можуть кружляти довкола Києва кілька годин, змінювати висоту.

Крім того, модернізацію проходять і ракети. Так, крилата ракета Х-101 на сьогодні має нові елементи - це засоби радіоелектронної боротьби, подвійну бойову частину. Крім іншого, ворог вдосконалює системи навігації і управління для подолання української системи радіоелектронної боротьби.

"Тобто, іде еволюція, триває вдосконалення всіх засобів збройної боротьби та ураження. Саме тому говорити про те, що противник зупиниться на якомусь рівні, це буде неправильно. Наприклад, система "Комета" була восьмиканальна, 12-ти, зараз 16-ти, а в перспективі вже 32-канальна, що дозволить долати систему радіоелектронної боротьби. Тобто, цей процес у ворога буде безперервний - вдосконалення, підвищення ефективності нанесення ударів за рахунок в точності тощо. І відповідно наше завдання – ефективно протидіяти цьому", - зазначив Скібіцький.

Автор: 

ракети (4164) Скібіцький Вадим (297) Шахед (1439)
+6
У рашці еволюція а в нас шо - застій? - де вже Фламінго?

07.09.2025 12:38
показати весь коментар
07.09.2025 12:38 Відповісти
+6
а наша патужна відповідь - вечірні відосики шмарклі

07.09.2025 12:44
показати весь коментар
07.09.2025 12:44 Відповісти
+5
А що вдосконалила зелена наволоч?Методи мародерства?

07.09.2025 12:45
показати весь коментар
07.09.2025 12:45 Відповісти
У рашці еволюція а в нас шо - застій? - де вже Фламінго?

07.09.2025 12:38
показати весь коментар
07.09.2025 12:38 Відповісти
а наша патужна відповідь - вечірні відосики шмарклі

07.09.2025 12:44
показати весь коментар
07.09.2025 12:44 Відповісти
Фламінго перефарбовують з рожевого в чорний...

07.09.2025 12:46
показати весь коментар
07.09.2025 12:46 Відповісти
Технологія "стелс", йолки...
показати весь коментар
07.09.2025 13:02 Відповісти
Та ото ж...
показати весь коментар
07.09.2025 13:14 Відповісти
Там де й довгі нептуни, сапсани, пекли, паляниці, потужні санкції, мільйони дронів, мільярди дерев і гігавати електроенергії - у відосіках.

07.09.2025 13:06
показати весь коментар
07.09.2025 13:06 Відповісти
А що вдосконалила зелена наволоч?Методи мародерства?

07.09.2025 12:45
показати весь коментар
07.09.2025 12:45 Відповісти
герой кварталу міндіч вдосконалює унітази до золотих

07.09.2025 13:24
показати весь коментар
07.09.2025 13:24 Відповісти
Навіщо ця констатація фактів !Всі це і так розуміють!Де масові удари по рашці і їх заводах, енергетиці, вузловим залізничним станціям і всім іншим???Чи завдання Скібіцького, як і Буданова пропіаритися і все???Де наша робота для знищення / послаблення всього що виготовляється ???

07.09.2025 12:50
показати весь коментар
07.09.2025 12:50 Відповісти
На всі проблеми у них єдине універсальне рішення: наловити якнайбільше людей.

07.09.2025 13:04
показати весь коментар
07.09.2025 13:04 Відповісти
А в Україні, міндіч з бакановим і резніковим та гончаруком і дубілєтом, під контролем Свириденко, в ручну, ночами, збирають свою ракету, з 2019 року!! Стефанчуки з разумковим і аброхамієм, ДОНАТЯТЬ з останніх копійок, допомагають їм …

07.09.2025 12:52
показати весь коментар
07.09.2025 12:52 Відповісти
завдаВАння
показати весь коментар
07.09.2025 12:55 Відповісти
хтось пестить довгий нептун чи розовий фламінго у когось

07.09.2025 12:56
показати весь коментар
07.09.2025 12:56 Відповісти
П'яні чмобіки, розвал економіки, розвал імперії....Не лише рожеві Фламінги але й рожева пропаганда накриваються мідним тазом.

07.09.2025 12:56
показати весь коментар
07.09.2025 12:56 Відповісти
Якийсь неправильний ворог, - вдосконалюється і вдосконалюється

07.09.2025 13:10
показати весь коментар
07.09.2025 13:10 Відповісти
Шкода, що у кацапів не було ***********, який зупинив би ракетні програми, а натомість саджав би мільярд дерев...

07.09.2025 13:19
показати весь коментар
07.09.2025 13:19 Відповісти
 
 