Росія вдосконалила ракетне озброєння та дрони і змінює тактику завдання ударів, - Скібіцький

Росія вдосконалила ракетне озброєння та дрони, якими атакує Україну. Слід готуватися до нових комбінованих ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

"Ми реально бачимо модернізацію, вдосконалення ракетного озброєння, безпілотних літальних систем Російською Федерацією за результатами нанесення ударів по нашій країні, насамперед по цивільній інфраструктурі та наших підприємствах. По-перше, у будь-якому випадку удари будуть комбіновані, які включатимуть БпЛА різних типів, в тому числі так звані хибні цілі, крилаті ракети різного типу базування - морського "Калібр", повітряного - Х-101, Х-32, і наземного - "Іскандер". Противник може використовувати як балістичну ракету, так і крилату ракету. Але що ми бачимо? По-перше, це зміна тактики по нанесенню ударів. Друге - це застосування модернізованого озброєння", - сказав Скібіцький.

Він зауважив, що тактика застосування "шахедів" від початку війни кардинально змінилась. Якщо раніше вони прямолінійно летіли на ціль, то зараз можуть кружляти довкола Києва кілька годин, змінювати висоту.

Крім того, модернізацію проходять і ракети. Так, крилата ракета Х-101 на сьогодні має нові елементи - це засоби радіоелектронної боротьби, подвійну бойову частину. Крім іншого, ворог вдосконалює системи навігації і управління для подолання української системи радіоелектронної боротьби.

"Тобто, іде еволюція, триває вдосконалення всіх засобів збройної боротьби та ураження. Саме тому говорити про те, що противник зупиниться на якомусь рівні, це буде неправильно. Наприклад, система "Комета" була восьмиканальна, 12-ти, зараз 16-ти, а в перспективі вже 32-канальна, що дозволить долати систему радіоелектронної боротьби. Тобто, цей процес у ворога буде безперервний - вдосконалення, підвищення ефективності нанесення ударів за рахунок в точності тощо. І відповідно наше завдання – ефективно протидіяти цьому", - зазначив Скібіцький.