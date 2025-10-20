РФ запустила серійне виробництво авіабомб із дальністю ураження до 200 км, - ГУР

Російські окупанти нарощують серійне виробництво авіаційних бомб, зокрема "Гром-1" і "Гром-2", й запроваджують нові уніфіковані модулі управління. Дальність ураження авіабомб становить до 200 км.

Про це сказав заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

За його словами, протягом вересня-жовтня Росія розробляла, а нині вже застосовує в бойових випробуваннях авіабомби з новими модулями управління. Ці модулі суттєво збільшують бойову дальність — очікується, що вона становитиме близько 150–200 кілометрів.

Під час одного з останніх випробувань бомби досягали дистанції в 193 км.

Скібіцький також вказав на інші характеристики нових боєприпасів: підвищену стійкість до систем електронної боротьби та технічні рішення, які дозволяють завдавати удари на більшу відстань.

За його словами, на російських підприємствах вже починається серійне виробництво таких комплексів. Росіяни дають назви таким бомбам на кшталт "Гром-1", та "Гром-2", хоча вони ще можуть варіюватися.

"Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо в інших містах — це саме той підхід, який застосовує Російська Федерація", - резюмував Скібіцький.

Нагадаємо, вдень 28 червня 2025 року у Дніпрі пролунав вибух.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в передмісті Дніпра ППО збила новітню бомбу-ракету "Гром-1".

