УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8597 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли КАБами Протидія КАБам
3 354 63

РФ запустила серійне виробництво авіабомб із дальністю ураження до 200 км, - ГУР

Російська бомба-ракета Гром-1

Російські окупанти нарощують серійне виробництво авіаційних бомб, зокрема "Гром-1" і "Гром-2", й запроваджують нові уніфіковані модулі управління. Дальність ураження авіабомб становить до 200 км.

Про це сказав заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

За його словами, протягом вересня-жовтня Росія розробляла, а нині вже застосовує в бойових випробуваннях авіабомби з новими модулями управління. Ці модулі суттєво збільшують бойову дальність — очікується, що вона становитиме близько 150–200 кілометрів.

Під час одного з останніх випробувань бомби досягали дистанції в 193 км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вперше випустила КАБ в бік Полтавщини

Скібіцький також вказав на інші характеристики нових боєприпасів: підвищену стійкість до систем електронної боротьби та технічні рішення, які дозволяють завдавати удари на більшу відстань.

За його словами, на російських підприємствах вже починається серійне виробництво таких комплексів. Росіяни дають назви таким бомбам на кшталт "Гром-1", та "Гром-2", хоча вони ще можуть варіюватися.

"Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо в інших містах — це саме той підхід, який застосовує Російська Федерація", - резюмував Скібіцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вдосконалила ракетне озброєння та дрони і змінює тактику завдання ударів, - Скібіцький

Нагадаємо, вдень 28 червня 2025 року у Дніпрі пролунав вибух

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в передмісті Дніпра ППО збила новітню бомбу-ракету "Гром-1".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

бомба (243) Скібіцький Вадим (298) ГУР (704) війна в Україні (6631)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
А у потужного гундосика вечірні відоси незламності. Отак і воює Україна. 73%, щоб ви здохли
показати весь коментар
20.10.2025 16:52 Відповісти
+20
Це вже перемога Зеленского, чи тіко розігрів?
показати весь коментар
20.10.2025 16:52 Відповісти
+18
дамо їм відповідь нашими авіабомбомбами, а саме.........а нема нічого. Навіть авіабомбу не спроможні зробити у воюючій країні...
показати весь коментар
20.10.2025 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже перемога Зеленского, чи тіко розігрів?
показати весь коментар
20.10.2025 16:52 Відповісти
а в українськім небі розові Фламінги "кря, кря....."

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
показати весь коментар
20.10.2025 16:55 Відповісти
Доволі дивна прдача цієї інформації. І що далі? Це ж кажуть для народу України, наче анонсують «мощь» росії яку нічим не здолати. Навіщо все це?
Всім савани готувати?
показати весь коментар
20.10.2025 17:50 Відповісти
Так, досить дивна. Звикли вже до нікчемних чмобіків на віслюках та інвалідних візках. А тут таке...
показати весь коментар
20.10.2025 18:16 Відповісти
дамо їм відповідь нашими авіабомбомбами, а саме.........а нема нічого. Навіть авіабомбу не спроможні зробити у воюючій країні...
показати весь коментар
20.10.2025 16:52 Відповісти
технічно можем багато, та гроші сотнями мільярдів крадут кловуни та їх міндічі.
показати весь коментар
20.10.2025 17:33 Відповісти
А у потужного гундосика вечірні відоси незламності. Отак і воює Україна. 73%, щоб ви здохли
показати весь коментар
20.10.2025 16:52 Відповісти
увечері знову буде пирскати слиною на телеекран

.
показати весь коментар
20.10.2025 16:57 Відповісти
то ти бажаеш ббільшості населенню України сдохнути? а не боїшся що відбудеться навпаки , здохне нвелика купка гандонів такіх як ти .
показати весь коментар
20.10.2025 17:14 Відповісти
Гандон це Вячеслав Перов,використаний гандон,бо його використали для досягнення свої цілей у 2019 році,а Сергей Босецкий адекватно та правдиво написав свою думку з приводу того що відбувається.
показати весь коментар
20.10.2025 17:21 Відповісти
вийди на вулицю і скажи людям в облича що вони 73% ганедони гадаю тебе разом з твоїм бецецьким вони за 5 хвилин забьють ногами і будуть праві
показати весь коментар
20.10.2025 17:26 Відповісти
Я це завжди говорю, коли чую про ціни, пенсії чи війну. Кажу : це ви вибрали ЗЕбанутих і його команду, то не нарікайте на блазня а поцілуйте його в сраку. Максимум, що вони відповідають, що не було з кого вибирати. Вибрали-б Пороха - не було-би ніякої війни, тому що ***** реально боявся Пороха, і він по справжньому займався обороною, а шут ремонтував дороги для кацапських танків, щоб Київ за 3 дні. А тупе бидло вибрало блазня, який чотири рази ховався від призову і став верховним гівнокомандуючим. Варто було подивитись на морду бубочки в 19 році - ну типовий пасивний *******. Це зараз він став трохи схожим на мужика с небритою мордою
показати весь коментар
20.10.2025 17:48 Відповісти
твое пороха зробило все що люди готові готові були голосувати хочь за табуретку а не за нього. так що подякуй йому бо саме вінг привів до влади оце. добре він боронив країну , у відповідь на окупацію кацапстаном Криму та Донбасу не те що не розірвав дистосунків з РФ а весело торгував . так що подякуй за сьогоднішню війну самке йому
показати весь коментар
20.10.2025 18:08 Відповісти
Тож, носіїв-запускачів цих бомб слід зустрічати дальнобійними ракетами "повітря-повітря". А ще краще - на аеродромах їх базування.
показати весь коментар
20.10.2025 16:53 Відповісти
Клоуни не дозволять.
показати весь коментар
20.10.2025 16:55 Відповісти
Точно, асфальтом! Потужно і незламно!
показати весь коментар
20.10.2025 16:56 Відповісти
Гнів і неприязнь до зебілів у владі, пацифістська політика яких накликала в Україну велику війну з пітьмою, не повинні сіяти зневіру і скепсис щодо спроможності ЗСУ нищити ворога. Тим більше, що певні зсоби для цього є. Як для даного випадку - це ракети АІМ-120D на платформі F-16 чи Mirage-2000.
показати весь коментар
20.10.2025 17:39 Відповісти
Я думаю ці бомби уже по ціні наближаються до крилатих ракет. Тому їх уже можна збивати ППО. Це як з шахедами - реактивні і високі і швидкі, але уже занадто дорогі, ракетами уже "рентабельно" збивати.
показати весь коментар
20.10.2025 18:02 Відповісти
Києву приготуватись.

А в нас всі збройні програми закриті. Кому потрібна та зброя під час війни. А ось на асфальт грошей не жаліють. Це якесь божевілля. По три рази на рік перекладаюьб асфальт на одній і тій самій вулиці.
показати весь коментар
20.10.2025 16:54 Відповісти
Хіба тільки Києву?
показати весь коментар
20.10.2025 16:56 Відповісти
В Київ КАБи давно не летіли. Ще з 2022. Дехто підзабув що це таке.
показати весь коментар
20.10.2025 18:11 Відповісти
так вони не долітають до цілі
показати весь коментар
20.10.2025 16:54 Відповісти
на Полтаву запустили вона впала в степу
показати весь коментар
20.10.2025 16:55 Відповісти
Вроде бы 60 км не долетела.
показати весь коментар
20.10.2025 17:08 Відповісти
Ти на основі аж однієї бомби по Полтаві зробив висновок, що всі не долітають? Потужно!
показати весь коментар
20.10.2025 17:11 Відповісти
паливо не той системи
показати весь коментар
20.10.2025 16:56 Відповісти
Недооцінка ворога це такий самий іпанізм як і переможні конвульсії зеблазня
показати весь коментар
20.10.2025 17:39 Відповісти
Ми їх фуфломінгами закидаємо. Вже по https://1zahid.com/info/the-economist-********-uzhe-b-ye-flamingo-po-rf-i-do-kintsya-zhovtni-vyjde-na-7-raket-na-dobu/ 7 штук на добу робиться!
показати весь коментар
20.10.2025 16:54 Відповісти
А в Україні модернізували дію марафону, який діє не тільки на теренах України, в і за кордоном, на них хто давно виїхав. Всі знають, що ми перемагаємо - решта російське ІПСО і прояви порохоботів.
показати весь коментар
20.10.2025 16:54 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 16:56 Відповісти
Як відомо, один фуфломінг вартує десяти томагавків. Ну. як вартує - по ціні звичайно, а те, що він не літає, то із за того, що до цього часу не можуть правильний розовий відтінок підібрати
показати весь коментар
20.10.2025 17:01 Відповісти
цікаво,а коли нова потужна ракета розова скумбрія буде?
показати весь коментар
20.10.2025 17:08 Відповісти
зєля ввечері серійно випустить відосик, із дальністю ураження в кожній точці земної кулі, кожного телевізора!
показати весь коментар
20.10.2025 16:56 Відповісти
а в мене нема телевізора
показати весь коментар
20.10.2025 16:57 Відповісти
В мене теж. Не знаю як жити без марафону. Ломка замучила вже.
показати весь коментар
20.10.2025 16:58 Відповісти
Це от от скоро мир чи ще ні? Мабуть сигнал до миру так?
показати весь коментар
20.10.2025 16:57 Відповісти
Трамп вопит "пис нот вар айвилл сейв юр лайвс". Кымчен Пу лыбится, похлопывая его по спине "йес, йес май френд".
показати весь коментар
20.10.2025 17:33 Відповісти
А мали б запустити відосік про те що в них зовсім скоро будуть авіабомби на 200, та що там - на 500 км, залишилось зовсім трохи, ось-ось серійне виробництво... після чого всратись.
показати весь коментар
20.10.2025 16:58 Відповісти
період, коли з носіями УМПК можно було боротись у повітрі незворотньо пройобаний через боягузство заходу надавати максимально далекобійні ракети "повітря-повітря". Тепер проблема стала на два порядки складніше, бо тепер треба перепахувати ракетами летовища на відстані до тисячі км від кордонів. Тобто війна подовжена ще на багато років.
показати весь коментар
20.10.2025 17:01 Відповісти
"через боягузство заходу надавати максимально далекобійні ракети "повітря-повітря"

опять запад? вопросов к зелени нет?
показати весь коментар
20.10.2025 17:14 Відповісти
ні, нема. Є питання до 13,5 мільйонів виборців.
показати весь коментар
20.10.2025 17:17 Відповісти
там крайних уже не найдешь
показати весь коментар
20.10.2025 17:19 Відповісти
ну так. Вони всі якось випарувались, і тепер хєр хто признається що голосував за чувака, якого за гроші викупили з москви у маслякова.
показати весь коментар
20.10.2025 17:23 Відповісти
Эта бомба никак не может быть заменой КАБу с УМПК. Просто потому что она дорогая и достаточно сложная в производстве. Если на ней стоит двигатель то это по сути уже крылатая ракета, у которой просто сильнее ограничена возможность маневра и дальность полета. Вся опасность классических КАБов в их дешевизне и возможности массово заваливать ими линию фронта и ближайшие тылы. Блохолеты подходят на 40-50 км к линии фронта на высоте в 10 км и сбрасывают бомбы. И мы ничего не можем им сделать, за редким исключением когда решаются провести наземную засаду. И судя по отчетам на нас такие бомбы падают ежедневно сотнями. Причем самолет который идет на сброс бомб наши видят абсолютно точно, но поразить его нечем. Почему - не знаю.
показати весь коментар
20.10.2025 17:27 Відповісти
З язика зняв. Аналогічно і з реактивними шахедами.
показати весь коментар
20.10.2025 18:04 Відповісти
Знають люди котрі розробляли ось цю систему ППО-ПРО. Знає гнида чому він зупинив всі ракетні програми. Не знає ота грьобана більшість шо обрала гвидона ************ - бо по гамномарафону про це ніколи не скажуть - там Трамп винен шо не дає ракет бубочке - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ
показати весь коментар
20.10.2025 18:19 Відповісти
Хріново.
показати весь коментар
20.10.2025 17:08 Відповісти
До цієї новини буде мінімум 5 гундосиків щоб забити єфір
показати весь коментар
20.10.2025 17:11 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 17:12 Відповісти
ПОРА повернутись до українського ЯО
показати весь коментар
20.10.2025 17:13 Відповісти
Томагавки все одно не гавкають
показати весь коментар
20.10.2025 17:14 Відповісти
Ви ж розумієте, що це нереально?
показати весь коментар
20.10.2025 17:41 Відповісти
Повертайтеся. Одне питання - як? Під керівництвом діючої влади не спромоглися виготовити самого елементарного мін. Зробили сто тисяч браку на мільярди гривень.
показати весь коментар
20.10.2025 17:41 Відповісти
А що там з українським кабом, що нібито вже пройшов випробування? От цікаво,чому всі говорять про українські ракети на кшталт фламінго і майже ніхто не питає про українські каби?
показати весь коментар
20.10.2025 17:13 Відповісти
а смысл? кабы там где и фламинго
показати весь коментар
20.10.2025 17:20 Відповісти
Зате як ми сміємось з рашистів. А ***** використовує кожну хвилину пока ви проводите консультації і переговори, для модернізації і побудови нової армії. Скоро рашисти бомбами будуть не тільки Одесу і Херсон а і Київ бомбити. А що Зеля випускає крім соплів? Зеля готується до путінського миру? Ще дайте рашистам пів року-рік перемир'я і рашисти потім просто Україну авіаударами доб'ють за три дні. Де наші фламінги і Нептуни? Зеля чекає поки рашисти ще й ПВО своє підсилять і модернізують і тоді в сраку собі всі ці дрони і фламінги засунь
показати весь коментар
20.10.2025 17:21 Відповісти
І шо? Вавин Бойовий Лазер (ВБЛ) її засліпить за десять кілометрів , або взагалі знищить за три кілометра .Вечером у Вавиних Бойових Відосиках (ВБВ) сам Вава добре поставленим голосом,виразно толково всім пояснить як це безнадійно виснажує залишки ресурсів кацапів.
показати весь коментар
20.10.2025 17:21 Відповісти
От вам і на... А ми слухаємо нескінчені балачки про хламінго.
показати весь коментар
20.10.2025 17:30 Відповісти
Доєндаюсь до тих, хто цікавиться: а де ж наші Нептуни, Сапсани, Фламінги?
показати весь коментар
20.10.2025 17:51 Відповісти
26 липня 2022
https://defence-ua.com/news/jakbi_zsu_mali_otrk_grim_2_z_tisjacheju_raket_zhodnih_bojovih_dij_ne_bulo_b_rechnik_komanduvannja_ps_zsu-8303.html Якби ЗСУ мали ОТРК "Грім-2" з тисячею ракет, жодних бойових дій не було б"...


https://defence-ua.com/news/jakbi_zsu_mali_otrk_grim_2_z_tisjacheju_raket_zhodnih_bojovih_dij_ne_bulo_b_rechnik_komanduvannja_ps_zsu-8303.html
показати весь коментар
20.10.2025 17:54 Відповісти
"Мудрий нарід" проміняв нашу вітчизняну балістику на клоунський хрєн. Дуже дивний обмін.
показати весь коментар
20.10.2025 18:14 Відповісти
Ага. І навіть з Криму кацапи втекли б. Не набридло ще маячню верзти?
показати весь коментар
20.10.2025 18:20 Відповісти
 
 