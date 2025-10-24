Росія вперше застосувала керовані авіабомби по Одещині

Російська армія вперше завдала ударів керованими авіабомбами по цивільних об’єктах Одещини.

"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону", - йдеться в повідомленні.

Кіпер наголосив, що модернізовані КАБи - нова серйозна загроза для Одещини.

"Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань", - додав начальник ОВА.

РФ застосовує модернізовані КАБи по тилових містах України

Модернізовані керовані авіаційні бомби (КАБ) РФ, оснащені універсальними модулями планування і корекції (УМПК), які перетворюють звичайні некеровані авіабомби на плануючі, активно застосовуються по території України.

Раніше російські загарбники використовували КАБи для ударів по прифронтових територіях. Проте восени зафіксовано випадки ударів КАБами по тилових населених пунктах.

У вересня глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що російські війська знову мають змогу бити по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами.

17 жовтня російські війська вперше вдарили по Миколаєву двома керованими авіабомбами.

18 жовтня, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова в Харківській області. Це вперше окупанти застосували для атаки на місто керовані авіаційні бомби. За інформацією фахівців, бомба пролетіла 130 км.

20 жовтня Повітряні сили вперше повідомили про пуск російськими військами КАБ з Харківщини на Полтавщину.