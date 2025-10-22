Росія атакувала Ізмаїльський порт: пошкоджені термінали та енергетична інфраструктура, – АМПУ
Вночі 22 жовтня російська армія атакувала Ізмаїльський морський порт.
За даними Адміністрації морських портів України (АМПУ), пошкоджено термінали та об'єкти інфраструктури, жертв і постраждалих немає.
"Унаслідок атаки ударними безпілотниками пошкоджено термінали та об'єкти портової інфраструктури. На щастя, без жертв і постраждалих", – зазначається у повідомленні.
Наразі триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. На території порту спостерігаються перебої з електропостачанням. Попри атаку, портовики відновлюють пошкоджене і забезпечують безперервну діяльність порту, додали в АМПУ.
Раніше повідомлялось, що частина портів зупинила прийом вантажних потягів після російських ударів.
В результаті атаки були пошкоджені окремі об'єкти та приміщення. Пожежі оперативно локалізовано, персонал перебував в укриттях, постраждалих немає.
Однак низка портів тимчасово не приймає поїзди. Вагони роззосереджені по мережі та вирушать за готовністю інфраструктури, зазначав віцепрем'єр Олексій Кулеба.
