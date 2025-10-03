Морські порти забезпечили торік понад 70% агроекспорту. ІНФОГРАФІКА

Український морський коридор у 2024 році забезпечив 71% аграрного експорту.

Це на чверть нижче за довоєнні показники 2021 року, коли частка морських портів в експорті агропродукції становила 94%, повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Різке падіння морського вантажообігу відбулося у 2022 році через повномасштабну війну, в результаті чого відбулася переорієнтація маршрутів логістики. Тоді через море було відвантажено лише 53% експорту завдяки відвантаженням за січень-лютий і роботі "Чорноморської зернової ініціативи". Частка дунайських портів тоді зросла до 20%, а наземних "Шляхів солідарності" ЄС – до 25%.

У 2023 році дунайські порти посилили роль як альтернативний канал експорту – до 36%. Морські порти забезпечили 38% агроекспорту, "Шляхи солідарності" – 24%.

У 2024 році відновлення роботи українських морських портів повернуло повноцінну логістику для насипної продукції. Водночас готова та упакована продукція суттєво залежить від альтернативних маршрутів: "Шляхи солідарності" забезпечили 15%, дунайські порти – 13%.

Поряд з цим, аналітики наголошують на потребі диверсифікації ризиків, оскільки залізничний, річковий та автомобільний транспорт залишаються важливими складовими. Водночас наземні та річкові шляхи не здатні повністю замінити пропускну спроможність і економічну ефективність морських перевезень, які дозволяють виконувати міжнародні контракти і підтримувати статус України як важливого гравця глобальної продовольчої безпеки.

Раніше повідомлялось, що Україна з початку 2025-2026 маркетингового року, який розпочався 1 липня, станом на 1 жовтня, експортувала 6,56 млн тонн зернових та зернобобових культур, із них у вересні – 2,35 млн тонн. Це на на 36% менше, ніж торік.