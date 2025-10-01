Україна в новому сезоні експортувала понад 6 мільйонів тонн зернових. Це на 36% менше, ніж торік

Україна з початку 2025-2026 маркетингового року, який розпочався 1 липня, станом на 1 жовтня, експортувала 6,56 млн тонн зернових та зернобобових культур, із них у вересні – 2,35 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства агараної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Як зазначається, експорт із України зернових та зернобобових цього маркетингового року, станом на 1 жовтня, склав 6,56 млн тонн проти 10,3 млн тонн за аналогічний період у 2024-2025 маркетинговому році.

Із початку цього маркетингового року Україна експортувала:

4,7 млн тонн пшениці (торік – 5,96 млн тонн),

825 тис. тонн ячменю (торік – 1,32 млн тонн),

913 тис. тонн кукурудзи (2,75 млн тонн),

0,2 тис. тонн жита (торік – 7,5 тис. тонн).

Також Україна експортувала 15,2 тис. тонн борошна (проти 19 тис. тонн за аналогічний період минулого маркетингового року).

Раніше повідомлялося, що за липень-серпень Україна експортувала 1,46 млн тонн пшениці, що на 28% менше, ніж було відвантажено в минулому році – 2,03 млн тонн.

На початку вересня повідомлялося з посиланням на дані Мінагрополітики, що цього року урожай зернових та олійних культур в Україні становитиме 76 млн тонн, що на 1,5 млн тонн менше, ніж у 2024 році (77,53 млн тонн).

Нагадаємо, цього року від посухи в Україні потерпали щонайменше шість областей. Найбільш несприятлива ситуація спостерігалася на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, де аграрії фіксували значні втрати врожаю.