Україні довелося змінити географію продажів пшениці на старті сезону. Хто купував найбільше?

За липень-серпень Україна експортувала 1,46 млн тонн пшениці, що на 28% менше, ніж було відвантажено в минулому році – 2,03 млн тонн.

Водночас майже всі попередні топімпортери почали знижувати закупівлі української пшениці, повідомляє "АПК-Інформ".

Зазначається, що тільки Єгипет залишився серед найбільших покупців та навіть подвоїв обсяги імпорту до 699 тис. тонн, очоливши рейтинг покупців на початку сезону.

В той же час, поставки до Індонезії зменшилися на 13% – до 528 тис. тонн, до Вʼєтнаму – на 17% до 314 тис. тонн, до Алжиру – на 28% до 268 тис. тонн. Іспанія, що лідирувала на старті 2024/25 МР, скоротила імпорт на 69% – до 243 тис. тонн.

До Ємену було відвантажено 126 тис. тонн (-24%), до Таїланду – 120 тис. тонн (-26%). Італія знизила закупівлі на 42% – до 66 тис. тонн, Туніс – на 62% до 49 тис. тонн, Ізраїль – на 33% до 48 тис. тонн.

Раніше повідомлялось, що українські аграрії вже завершили збирання пшениці, ячменю та гороху.

Станом на 26 вересня в Україні обмолочено врожай з майже 7,21 млн га, що становить понад 63% усіх площ під зерновими та зернобобовими культурами, намолочено 30,42 млн тонн збіжжя.