Жнива-2025: Українські аграрії вже завершили збирання пшениці, ячменю та гороху

Станом на 26 вересня в Україні обмолочено врожай з майже 7,21 млн га, що становить понад 63% усіх площ під зерновими та зернобобовими культурами, намолочено 30,42 млн тонн збіжжя.

Як повідомляє Мінекономіки, основна частка зібраного врожаю припадає на:

пшеницю – обмолочено понад 5 млн га, з яких зібрали майже 22,5 млн тонн;

ячмінь дав 5,33 млн тонн із майже 1,35 млн га;

гороху зібрали 627 тис. тонн при обмолоті 266 тис. га;

решту 860 тис. тонн сформували інші зернові та бобові.

Також продовжується збір кукурудзи – фермери вже обмолотили майже 200 тис. га і зібрали 964 тис. тонн зерна.

В регіональному розрізі, найвищі показники обсягів збору зерна демонструє південь: Одеська область зібрала майже 3,69 млн тонн, обмолотивши 1,1 млн га. На Вінниччині намолочено майже 2,42 млн тонн зерна, з 436 тис. га. Кіровоградщина звітує про 2,22 млн тонн зі 541 тис. га, а Хмельницька – про 2,13 млн тонн з площі 309 тис. га.

Щодо олійний культур, вже завершилася кампанія зі збирання ріпаку, якого було зібрано понад 3,3 млн тонн із 1,28 млн га.

Також аграрії продовжують збір соняшнику – вже обмолочено 2,24 млн га та зібрано 4,1 млн тонн продукції, та сої – 1,5 млн тонн з 750 тис. га.

Цукрових буряків викопано вже 1,42 млнт тонн на площі 29 тис. га.

Для порівняння, торік станом на 20 вересня українські аграрії намолотили понад 44,5 мільйона тонн зернових та олійних культур. Зокрема, пшениці було намолочено майже 22,3 млн тонн, ячменю – 5,5 млн тонн, гороху – 465 тис. тонн. Серед олійних ріпаку було зібрано 3,4 млн тонн, соняшнику – 4,9 млн тонн та сої – 2,6 млн тонн.

Раніше повідомлялось, що врожайність зернових на тимчасово окупованих територіях Запорізької області впала до мінімуму з 2003 року.

Зокрема, врожайність соняшника становить 1-5 ц/га, порівняно із 15-17 ц/га у попередні роки.