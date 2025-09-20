Врожаї на окупованих територіях впали до найнижчого рівня з 2003 року, – ЦНС

Врожайність зернових на тимчасово окупованих територіях Запорізької області впала до мінімуму з 2003 року.

Зокрема, врожайність соняшника становить 1-5 ц/га, порівняно із 15-17 ц/га у попередні роки, повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що окупанти змушують фермерів здавати продукцію за заниженими цінами, а субсидії надають переважно лояльним господарствам.

Аграрії також не мають доступу до сучасних агротехнологій та сервісів. Це додатково знижує врожайність і погіршує економіку виробництва, зазначають у ЦНС.

В результаті посилюються ризики для продовольчої безпеки регіону, а господарства скорочують інвестиції і площі під високорентабельні культури.

Раніше повідомлялось, що Росія планує збільшити збір та експорт зерна завдяки окупованим українським територіям.

Зокрема, урожай пшениці на окупованій Луганщині може збільшитися удвічі цього року – до 1 млн тонн, частину російські окупанти планують експортувати за кордон.