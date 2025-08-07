Росія нарощує експорт зерна завдяки врожаям з окупованих територій України, – Reuters

Росія планує збільшити збір та експорт зерна завдяки окупованим українським територіям.

Зокрема, урожай пшениці на окупованій Луганщині може збільшитися удвічі цього року – до 1 млн тонн, частину російські окупанти планують експортувати за кордон, повідомляє Reuters.

Це робить окуповані території дедалі вагомішою ланкою у стратегії найбільшого у світі постачальника пшениці. Так, минулого сезону окуповані українські землі забезпечили понад 3% всього врожаю РФ. Без цих обсягів, визнає Мінсільгосп РФ, загальний врожай зерна у Росії, послаблений посухою у південних регіонах, був би значно гіршим.

Україна ж вважає урожай із захоплених регіонів украденим. За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення Росія могла вивезти щонайменше 15 млн тонн українського зерна.

Його змішують із російським у чорноморських портах, відстежити його походження після цього неможливо. Україна закликає західних партнерів до санкцій проти імпортерів "краденої" пшениці, оскільки досі жодних санкцій щодо покупців такого зерна досі не запроваджено.

Раніше повідомлялось, що українські аграрії намолотили перші 15 мільйонів тонн зерна, однак торік було на 60% більше.



